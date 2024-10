Katie Holmes se rend à son spectacle à Broadway en trench-coat chic – après que sa fille Suri Cruise ait « assisté à la projection de sa pièce »

Katie Holmes s’est protégée des éléments avec style alors qu’elle se dirigeait dimanche vers une représentation en matinée de son spectacle Our Town à New York.

L’actrice de 45 ans s’est rendue au théâtre dans un trench blanc cassé jeté sur un col roulé douillet et un jean.

Parapluie à la main, elle a marché sous la pluie avec des bottines à imprimé alligator et a associé le look à un jean délavé.

Katie a également bénéficié d’un regain d’énergie avant le spectacle grâce à une tasse de café.

Ses mèches brunes tombaient en vagues élégantes et brillantes et elle enfila une paire de lunettes de soleil audacieuses.

L’actrice a projeté un rayon alors qu’elle se dirigeait vers le spectacle.

Holmes joue actuellement le rôle de Mme Webb dans une nouvelle production de la pièce de Broadway Our Town.

Le New York Daily News a rapporté dimanche que la fille de Katie, Suri Cruise, avait assisté à une projection de la pièce de sa mère.

La publication rapporte que Suri a été le premier membre du public à se lever, ainsi que le dermatologue Dr Kenneth Mark et l’avocat spécialisé en divorce Ken Jewell, lorsque Holmes est apparue pour saluer.

Katie a reçu des éloges en ligne pour sa performance, étant qualifiée de « phénoménale » et « incroyable ».

Our Town – une pièce écrite par Thornton Wilder – est de retour sur la scène de Broadway pour la première fois depuis plus de 20 ans.

La reprise met en vedette un total de 28 acteurs, dont Holmes, Jim Parsons, Zoey Deutch, Ephraim Sykes, Julie Halston et Michelle Wilson.

La prémisse suit le « conte intemporel d’une petite ville » alors que « un régisseur raconte la vie quotidienne de ses habitants, dépeint une amitié d’enfance transformée en mariage et prépare le terrain pour de magnifiques vérités sur ce que signifie être en vie », selon le site officiel de Broadway.

Les avant-premières ont débuté le mardi 17 septembre au Barrymore Theatre, la soirée d’ouverture aura lieu le 10 octobre et les dates devraient se dérouler jusqu’au 19 janvier 2025.

Katie a fait ses débuts à Broadway en 2008 pour une production de All My Sons, et est apparue pour la dernière fois à Broadway dans Dead Accounts en 2012.

« J’adore travailler sur @ourtownbroadway », a récemment écrit l’actrice sur les réseaux sociaux à propos de sa dernière émission.

« Nous sommes en répétition et nous passons un bon moment. C’est le très talentueux et gentil et drôle et merveilleux @zoeydeutch et moi.

« Venez voir @ourtownbroadway, les avant-premières commencent le 17 septembre. Nous ouvrons le 10 octobre ! »

Pendant ce temps, Suri, la fille de Holmes, étudie actuellement à l’Université Carnegie Mellon en Pennsylvanie.

Suri a passé une grande partie des 12 dernières années à vivre dans l’ombre de spéculations frénétiques sur sa relation tristement célèbre avec son célèbre père, Tom Cruise, avec qui Holmes a été mariée de 2006 à 2012.

Cruise est pratiquement exilé de la vie de son plus jeune enfant depuis de nombreuses années – une rupture amère qui découle en grande partie de la décision de Katie et Suri de rompre les liens avec sa foi controversée en Scientologie.