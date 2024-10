Katie Holmes révèle pour qui elle vote avec son pull tendance à New York

Katie Holmes a révélé qui elle soutenait lors de l’élection présidentielle lors de sa sortie à New York mercredi.

L’actrice de 45 ans a fait valoir son soutien politique en arborant un pull audacieux lors de sa sortie solo décontractée.

Elle portait un pull Lingua Franca Harris/Walz 2024 à 380 $, qu’elle a superposé sur un bouton bleu pâle pour un look preppy chic.

Elle a associé le tricot bleu marine à un jean délavé au délavage moyen.

L’ancienne de Dawson’s Creek – qui a fait preuve d’audace en se portant sans soutien-gorge sous une robe sexy à découpes lors des CFDA Fashion Awards mardi – portait également une paire de bottes de combat marron chocolat.

La star de Miss Meadows portait un sac fourre-tout en cuir marron clair, rempli à ras bord de ses essentiels.

Elle a laissé ses cheveux longs, bruns et apparemment humides pour sa sortie, et elle semblait porter peu ou pas de maquillage.

Pour protéger ses yeux du soleil, elle a enfilé une paire de lunettes de soleil rectangulaires et rétro.

Son soutien intervient peu de temps après qu’elle a rejoint les nombreuses stars montrant leur soutien au soutien public de Taylor Swift et laissé un like sur la publication Instagram de la superstar.

Elle avait déjà soutenu les candidats démocrates lors de la dernière élection présidentielle, mais cette fois-ci, sa déclaration était comparativement plus réservée.

En août 2020, elle a partagé son enthousiasme pour Joe Biden et l’annonce par le désormais président de Kamala Harris comme colistière en publiant un piège à soif sur les réseaux sociaux.

À l’époque, elle s’était rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle, apparemment la tête renversée de plaisir, avec un seul hashtag dans sa légende : « #BidenHarris2020 ».

L’approbation de Holmes intervient au milieu de son emploi du temps chargé et de son retour tant attendu à Broadway.

