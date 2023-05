Katie Holmes porte une robe noire et un t-shirt à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JosiahW / BACKGRID

Le temps peut passer mais Katie Holmes, 44 ans, sera toujours notre Joey Potter ! Alors qu’il sortait avec un ami à New York le 7 mai, le Ruisseau Dawson alun avait l’air très chic dans une robe en soie noire et un t-shirt blanc. La femme de 44 ans a associé le look à des talons de mule noirs à bout ouvert et à un sac à main en cuir noir. Katie a noué ses tresses brunes dans un chignon désordonné et semblait être d’humeur déchirante.

La sortie de la mère d’un enfant vient sur ses talons Charme couverture, qu’elle est apparue le 12 avril. Au cours de son entretien avec le point de vente, Katie a jailli d’être la mère de son adolescent, Croisière Suri, 17 ans, ses derniers projets, et plus encore. Plus encore, le Batman commence la star s’est assurée de parler de son dernier film, Objets Raresqui a été créée le 14 avril. Non seulement Katie joue dans le film, mais elle a également réalisé.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En parlant du film, la starlette a noté comment l’auteur du livre dont le film est basé, lui a permis de faire quelques ajustements. « Heureusement, Catherine [Tessaro] sait qu’un livre est très différent d’un film, alors elle m’a donné une liberté totale pour le faire et ce que je devais faire pour que cela fonctionne à l’écran », a déclaré Katie le mois dernier. En plus de son nouveau film, Tom CroisièreL’ex-femme de a expliqué qu’elle jure de « protéger » son mini-moi, car elle a grandi sous les projecteurs toute sa vie.

« Ce qui a été vraiment important pour moi avec ma fille, parce qu’elle était si visible à un jeune âge, c’est que j’aime vraiment la protéger », a-t-elle expliqué à Charme de sa fille qu’elle partage avec Tom. «Je suis très reconnaissant d’être un parent, d’être son parent. C’est une personne incroyable. Suri est née en 2006, la même année que Katie et les Pistolet supérieur la star s’est mariée. Tom et son ex ont décidé de divorcer six ans plus tard en 2012.

Suri et sa maman A-lister ont été récemment aperçues à l’aéroport LAX de Los Angeles le 24 avril. Alors qu’elles étaient au centre de voyage très fréquenté, la fille de Katie l’a presque dominée et a prouvé à quel point elle était adulte. Sa mère a porté un chandail à col en V en laine confortable et un pantalon de survêtement noir, tandis que Suri a opté pour un pantalon de survêtement beige confortable et une veste zippée grise. Katie a complété son look d’aéroport avec une casquette de baseball beige et des baskets Adidas, tandis que sa fille a coiffé son look avec plusieurs colliers en argent.

Plus à propos Katie Holmes

Lien connexe En rapport: Histoire de rencontres de Katie Holmes: Du mariage de Tom Cruise & Jamie Foxx à Bobby Wooten III

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.