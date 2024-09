Katie Holmes partage une photo de ses retrouvailles avec sa co-star de « Dawson’s Creek »

Katie Holmes a été rejoint par elle Ruisseau Dawson grande sœur à l’écran lors de la soirée d’avant-première de son nouveau Broadway montrer, Notre ville.

Mardi, l’ancienne co-star Nina Repeta, qui a joué Bessie Potter dans la série dramatique à succès pour adolescents, a retrouvé Holmes au Barrymore Theatre de New York pour les débuts de la pièce.

« Merci Nina d’être venue voir @ourtownbroadway. Une mini réunion de Dawson’s Creek », a écrit la star qui a joué Joey Potter sous une photo en noir et blanc d’elle et Repeta sur Histoires Instagram avec un emoji coeur rouge.

La star qui a joué Joey Potter a publié une photo en noir et blanc d’elle et de Nina Repeta sur Instagram Stories le 17 septembre 2024. Katie Holmes/Instagram

Holmes aussi a partagé une publication d’un Ruisseau Dawson compte fan avec photos d’elle et Repeta pendant l’épisode pilote de la série et un instantané plus tard dans la série.

Nina Repeta a joué la sœur de Holmes à l’écran, Bessie, dans le drame à succès pour adolescents. Katie Holmes/Instagram

Ces retrouvailles improvisées surviennent après le décès à 51 ans, fin août, de l’acteur Obi Ndefo, qui incarnait le petit ami de Repeta à l’écran, Bodie Wells. Les détails de son décès n’ont pas été dévoilés.

Holmes a pleuré la perte de son ancien compagnon de casting, en publiant sur Instagram « C’était merveilleux de travailler avec lui et c’était un homme tellement gentil. J’envoie mes prières et mes grâces à sa famille. Repose en paix. »

Avant le décès de Ndefo, il y avait des rumeurs sur un éventuel Ruisseau Dawson Bien que de nombreuses stars de la série semblaient soutenir l’idée, Holmes a déclaré qu’elle avait l’impression que la série « capturait cette période et cette période de nos vies à tous », et craignait qu’une reprise ne soit pas à la hauteur de l’original.

Certains fans ont souligné cette divergence d’opinion sur un redémarrage comme preuve de tension parmi le casting, après qu’il ait été révélé en juin Holmes a été exclue d’une discussion de groupe avec ses anciens partenaires de jeu créée par Joshua Jackson, qui jouait Pacey Witter. Holmes a cependant tenté de dissiper les rumeurs dire aux journalistes « Tout le monde a grandi et est occupé, mais le lien sera toujours là. »

En 2015, Busy Philipps, qui a joué Audrey Liddell dans Dawson et est devenue la meilleure amie de Michelle Williams, a parlé de ne plus jamais parler avec Holmes après son mariage avec Tom Cruise.

« Non, je ne l’ai pas fait », a déclaré Philipps, 35 ans, à Andy Cohen. « Je lui ai laissé plusieurs messages vocaux. »

« Je me souviens juste du moment où c’est arrivé et je me suis dit : ‘Tu es dans un avion à San Francisco avec Tom Cruise ? Que se passe-t-il ?’ », se souvient-elle. « Et puis je l’ai revue trois ans plus tard et elle avait un enfant. »

