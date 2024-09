Katie Holmes organise une « mini réunion de « Dawson’s Creek » avec son ancienne partenaire Nina Repeta

« Merci Nina d’être venue voir @ourtownbroadway », a écrit Holmes en légende d’une photo d’elle et de son ancienne grande sœur de « Dawson’s Creek » lors de la première avant-première de « Our Town » à Broadway

Katie Holmes a eu un visiteur très spécial lors de la soirée d’avant-première de son nouveau spectacle de Broadway !

Le mardi 17 septembre, l’ancien de l’actrice Ruisseau Dawson sa co-star Nina Repeta était présente au Barrymore Theatre à New York lorsque Holmes, 45 ans, a présenté sa pièce Notre ville pour le public.

Holmes a posté une jolie photo en noir et blanc d’elle avec Repeta, qui joue Bessie Potter, la grande sœur/tutrice de Joey Potter, dans la série dramatique pour adolescents à succès de WB. Holmes et Repeta, 57 ans, ont posé enlacées et souri à l’objectif.

« Merci Nina d’être venue voir @notrevillebroadway. Une mini réunion à Dawson’s Creek », a écrit Holmes au-dessus de la photo sur son Histoires Instagramen ajoutant un emoji de cœur rouge.

Holmes a ensuite continué à partager une publication d’un compte de fan qui photos en vedette d’elle et Repeta dans l’épisode pilote de la série, puis un moment de déjà-vu poignant plus tard dans la série.

Les retrouvailles heureuses surviennent peu de temps après que la tragédie ait frappé le Ruisseau Dawson famille sous la forme de la Décès d’Obi Ndefoqui jouait Bodie Wells, le partenaire du personnage de Repeta et frère aîné de facto/tuteur supplémentaire de Joey.

Nkem Ndefo, la sœur d’Obi, a annoncé sa mort sur Facebook poste le samedi 31 août, en écrivant : « Le cœur brisé par la perte de mon jeune frère et sachant qu’il est enfin en paix. »

Le jour suivant, Holmes a partagé un hommage à l’acteur décédé, qui avait 51 ans au moment de sa mort, sur ses histoires Instagram, à côté d’une capture d’écran d’un Reel posté par elle Ruisseau Dawson costar Mary-Margaret Humes sur Instagram.

« C’était merveilleux de travailler avec lui et c’était un homme tellement gentil. J’envoie mes prières et ma grâce à sa famille. Repose en paix », a écrit Holmes sous une capture d’écran d’une photo de Humes, 70 ans, et d’Obi, avec un emoji en forme de cœur.

WB; Getty WB; Getty Obi Ndefo sur Dawson’s Creek; Katie Holmes » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oapqGTeyUrZuaD5AoViT.A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTEyNDI7aD04Mjk-/https://media.zenfs.com/en/aol_people_articles_471/2f8b762c1da37f1c950caaf274a36393″ class= »caas-img »/> La WB;Getty Obi Ndefo sur Ruisseau Dawson; Katie Holmes

Holmes revient à Broadway pour la première fois depuis plus d’une décennie avec Notre ville, ayant fait ses débuts sur la Great White Way lors de la reprise de 2008 de Tous mes fils et a foulé les planches pour la dernière fois en 2012 Comptes morts.

Le Morceaux d’avrill’actrice incarne Mme Webb dans la pièce opposée Tony et Emmy gagnant Richard Thomas comme M. Webb, tandis que Zoey Deutch complète la famille en tant qu’Emily Webb. Pas moins de 28 acteurs jouent dans le drame, menés par le lauréat d’un Emmy Jim Parsons en tant que narrateur « régisseur ».

Parsons, 51 ans, est apparu pour la dernière fois dans Jeu de mèrequi s’est déroulé du 25 avril au 16 juin. Il a été nominé pour quatre Tony Awards, dont celui de la meilleure pièce et du meilleur acteur dans une pièce pour le Théorie du Big Bang alun.

Billets pour Notre ville, joué au Barrymore Theatre à New York, sont désormais en vente sur Telecharge.com.

Lire l’article original sur Personnes.