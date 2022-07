Katie Holmes explique comment elle et sa fille Suri ont passé la quarantaine – Hollywood Life

Voir la galerie





Katie Holmes a partagé un rare aperçu de sa vie avec sa fille Croisière Suri alors qu’elle s’ouvrait sur leurs journées passées ensemble en quarantaine au plus fort de la pandémie. Dans une interview franche, le Ruisseau Dawson L’actrice de 43 ans a expliqué comment elle s’était liée avec son mini-moi de 16 ans en se relaxant dans une maison au bord du lac où ils préparaient des repas, cousaient et regardaient des films classiques.

« Je peignais, nous avions une machine à coudre donc nous faisions des courtepointes, nous cuisinions ; nous étions en vacances perpétuelles », a déclaré Katie Étonnante magazine pour leur dernier numéro, par Courrier quotidien. “Nous étions aussi sur un lac et il y avait un hamac, donc je me réveillais, cousais, prenais un café, faisais une sieste sur le hamac.”

Quant à quel film des années 80 l’adorable couple mère/fille ne pouvait-il pas en avoir assez ? « Oh et, au fait, je dois ajouter ça ; nous étions au bord d’un lac, donc nous avons probablement regardé Danse sale 10 fois », a ajouté Katie. «Laissez-moi vous dire, j’ai dansé dessus dans le salon et ça tient toujours. C’était amusant.”

Le film était plus qu’un simple divertissement insensé pour la star; elle attribue à ces histoires édifiantes de l’avoir aidée à traverser la pandémie. “J’ai bon espoir et je suis un peu romantique dans la vie, et j’aime les films qui ont de la gentillesse en eux ou du moins c’est là où j’en suis en ce moment alors que nous sommes encore dans la pandémie”, a-t-elle expliqué. “Pour la narration, c’est cool de voir des personnages lutter mais trouver quelque chose. Je pense que c’est fidèle à la vie. Je veux y croire, de toute façon.

Ce n’est pas la première fois que Batman commence alun a parlé d’elle et de la vie de Suri pendant la quarantaine. En août 2020, Katie a qualifié le temps passé en confinement avec son enfant unique de moment d’apprentissage. “J’aime la tenir à l’écart de mes interviews, mais je dirai que cette période de quarantaine a été une telle leçon”, a-t-elle avoué dans une interview avec Le télégraphe quotidien. “Il suffit de regarder vraiment tout ce que vous avez et de célébrer la simplicité de préparer le dîner et ce temps ensemble.