Katie Holmes a poussé sa romance avec Emilio Vitolo Jr d’un cran.

La star hollywoodienne, qui fête aujourd’hui son 42e anniversaire, et son petit-ami chef italien ont décidé de reconnaître publiquement leur relation pour la première fois en devenant officielle sur Instagram.

Smitten Emilio, pour qui Katie est tombée amoureuse après la fin de sa relation avec Jamie Foxx en 2019, a été celui qui a fait le grand geste en publiant un hommage à l’actrice de Dawson’s Creek sur sa grille Instagram vendredi.

Et prouvant que Katie voulait afficher ce moment spécial, elle a ensuite ajouté une capture d’écran de la publication à ses histoires Instagram pour que ses fans la voient.

L’offrande mignonne montre Katie, la mère d’un enfant, assise sur les genoux du beau Emilio alors qu’ils sourient tous les deux et Emilio s’est assuré qu’il écrivait un message jaillissant à la beauté à côté du cliché.







Agissant autrement que timidement, il a écrit: « La personne la plus incroyable, la plus gentille, la plus belle. Chaque fois que je vois ton visage, ça me fait sourire. Joyeux anniversaire !!! Je t’aime !! »

Katie et Emilio ont déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois en septembre.

Le Mirror a rapporté en exclusivité à l’époque que le duo génétiquement béni s’était rencontré pour la première fois dans le restaurant new-yorkais de son père où il est chef.







Une source a déclaré: «Katie, qui n’est pas la meilleure cuisinière, a demandé à Emilio de l’aider à se perfectionner lorsqu’elle est revenue à New York car elle en avait marre de toujours commander et cuisiner la même chose.

«Il vit pratiquement dans l’appartement de Katie. Ils parlent déjà d’emménager ensemble.

«Il souhaite également devenir papa et avoir des enfants et avec Katie.

«Elle a dit à des amis que même si c’était tôt, elle aurait ‘100%’ un autre bébé avec lui.







Katie n’a pas essayé de cacher sa relation naissante avec Emilio Jr et est souvent vue avec lui au restaurant de son père à Manhattan, Emilio’s Ballato.

En septembre, il est apparu qu’Emilio avait rompu avec sa fiancée Rachel Emmons, 24 ans, par SMS lorsque les photos de lui en train d’embrasser Katie sont devenues publiques.

Un initié a déclaré: «Katie insiste sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec leur séparation qui se serait produite de toute façon car ils étaient malheureux.»