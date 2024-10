Katie Holmes dévoile avec style son choix présidentiel

Katie Holmes sait qu’à chaque fois qu’elle sort, elle va probablement tomber sur des paparazzi, et elle a fait une déclaration lors de sa dernière sortie. L’actrice a été vue mardi à New York portant un pull Lingua Franca « Harris/Walz 2024 » d’une valeur de 380 $, rejoignant ainsi une liste croissante de célébrités qui ont publiquement soutenu le ticket démocrate.

© Le Groupe Grosby L’actrice a fièrement souri aux paparazzi, sachant probablement qu’elle ferait la une des journaux.

Holmes a gardé son look simple avec un jean, des bottes marron et un fourre-tout chic Khaite, mais la véritable déclaration était son soutien politique. Elle a associé le tricot bleu marine à un jean délavé au délavage moyen. Elle a complété le look avec une paire de bottes de combat marron.

© Le Groupe Grosby Katie s’est assurée de mettre ses opinions politiques à la mode

La sortie de la femme de 45 ans intervient après qu’elle ait porté une superbe robe découpée rose et rouge lors des CFDA Fashion Awards mardi.

© Dimitrios Kambouris Katie Holmes est superbe dans une robe découpée rouge et rose aux CFDA Awards

APPROBATIONS DE CÉLÉBRITÉS

L’approbation subtile mais forte de Holmes intervient au milieu d’une tendance des célébrités hollywoodiennes derrière Harris et Walz. Jennifer Aniston a récemment posté sur Instagram qu’elle avait voté pour le ticket.

Pendant ce temps, Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur républicain de Californie, a annoncé son vote sur X (anciennement Twitter), déclarant : « Je serai toujours américain avant d’être républicain.

Il y a également eu une vague de Latinos qui soutiennent Harris après Celui de Tony Hinchcliffe « un décor » viral lors du rassemblement de Trump au Madison Square Garden, où il a qualifié Porto Rico de « tas d’ordures flottant ». Des latinos comme Ricky Martin, Bad Bunny, Jennifer Lopez, Eva Longoriaet Place Aubrey a approuvé Harris.

© Getty Eva Longoria quitte la scène après avoir pris la parole le quatrième et dernier jour de la Convention nationale démocrate (DNC)

Nicky Jam, qui avait précédemment soutenu Trump lors d’un rassemblement au cours duquel l’ancien président l’avait mal interprété en le qualifiant de « chaud », a retiré son soutien. «Jamais de ma vie je n’aurais pensé qu’un mois plus tard un comédien viendrait critiquer mon pays, parler en mal de mon pays, et c’est pourquoi je renonce à tout soutien à Donald Trump et m’écarte de toute situation politique. Porto Rico est respectueux, Nicky Jam », a-t-il déclaré dans une vidéo partagée sur Instagram mercredi.

Beyoncé, quant à elle, a prononcé un discours lors d’un rassemblement à Houston, s’exprimant sur les droits reproductifs.

© Jordan Vonderhaar Kelly Rowland et Beyoncé montent sur scène lors d’un rassemblement électoral pour la candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris.

Parmi les autres stars notables qui les ont soutenus figurent Jamie Lee Curtis, Anne Hathaway, Oprah Winfrey, Barack Obama, Michelle Obama, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bill Clinton, Hillary Clinton, David Duchovny, Ben Stiller, Jimmy Carter, Sarah Jessica Parker, Mindy Kaling, Kerry Washington, Megan Thee Stallion, Lizzo, Jennifer Lawrence, Bad Bunny, Charli XCX, Billie Eilishet plus encore, selon Deadline.