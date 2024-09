Katie Holmes a inauguré l’automne avec les ballerines en forme de chaussettes que j’ai vues partout

La Fashion Week de New York est terminée, et des collections remarquables ont défilé sur les podiums. Quelques tendances à ne pas manquer ? Les basques, les pantalons, les panneaux transparents et ballerines gantées—que Katie Holmes vient de fabriquer en se promenant dans New York.

Image Direct



En tant que créatrice de tendances, Holmes est sortie dans une tenue totalement confortable, accueillant le début officieux de la saison d’automne. Son pull en tricot m’a catapulté dans les années 90, en faisant appel à des styles de comédie romantique classiques (pensez, Quand Harry rencontre Sally… (à la Meg Ryan). Elle a associé ce classique douillet à un jean taille haute (le denim de la saison) et a enfilé une ceinture en daim marron, un sac polochon raffiné et de grandes lunettes de soleil.

Ballerines Kasey de Sam Edelman

Amazone



Naturalizer 27 Edit Carla Glove Flat

Zappos



Cependant, on ne peut ignorer ses ballerines en forme de chaussettes qui arboraient une teinte chocolat chaude, un bout carré doux et une empeigne haute. J’ai vu ce genre de styles partoutet ils m’ont immédiatement rappelé le Chaussure Naturalizer 27 Edit Carlaqui comprend toutes les mêmes fonctionnalités ainsi qu’une languette pratique. Mieux encore ? Ils sont en solde.

Des versions similaires, comme la Gant de jour Everlane et Gant plat Mansur Gavrielsont donc Elles sont également idéales pour l’automne, grâce à leur design polyvalent. Portez des styles similaires avec des vestes en jean de transition, des jupes à carreaux et des hauts corsets, tandis qu’elles se marient tout aussi facilement avec des t-shirts décontractés et des joggings fuselés. Mais les ballerines à gants ne sont pas seulement élégantes, elles sont également pratiques.

Je possède une paire de Tory Burchet je peux marcher avec elles pendant des kilomètres grâce à leur cuir doux comme du beurre et à leur construction légère comme l’air. Que vous optiez ou non pour les mêmes, elles vous offriront un confort optimal tout en protégeant vos orteils du froid imminent qui approche à grands pas.

Bien que j’en possède déjà une paire, je m’en procure encore une autre ballerine gantée—et je vous recommande de faire de même. Alors, volez le style de Holmes en achetant votre version préférée, ci-dessous. Pendant que vous y êtes, attrapez ce sosie pour son pull chaud ainsi que ceux-ci jean cool-girl à associer avec vos nouvelles chaussures.

Obtenez le look :

Appartement Vana de Franco Sarto

Achetez maintenant : 61 $ (à l’origine 120 $); amazon.com

Jeffrey Campbell se détend à plat

Achetez maintenant : 100 $ (à l’origine 135 $); nordstrom.com

Gants plats Everlane the Day

Achetez maintenant : 83 $ (à l’origine 138 $); everlane.com

Gant plat Mansur Gavriel

Achetez maintenant : 445 $; nordstrom.com

Ballerines en cuir italien Coing

Achetez maintenant : 60 $; coing.com

Ballerines en cuir Mango

Achetez maintenant : 80 $; boutique.mango.com