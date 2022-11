Katie Hobbs remporte la course du gouverneur de l’Arizona, renversant l’État pour les démocrates

La démocrate Katie Hobbs a été élue gouverneur de l’Arizona lundi, battant un allié de Donald Trump qui a faussement affirmé que les élections de 2020 étaient truquées et a refusé de dire qu’elle accepterait les résultats de sa course cette année.

Hobbs, qui est secrétaire d’État de l’Arizona, s’est fait connaître en tant que fervent défenseur de la légitimité des dernières élections et a averti que sa rivale républicaine, l’ancienne présentatrice de nouvelles télévisées Kari Lake, serait un agent du chaos.

La victoire de Hobbs ajoute une preuve supplémentaire que Trump pèse sur ses alliés dans un état de champ de bataille crucial alors que l’ancien président se prépare pour l’annonce d’une élection présidentielle en 2024.

Elle succèdera au gouverneur républicain Doug Ducey, à qui les lois sur la limitation des mandats ont interdit de se représenter. Elle est la première démocrate à être élue gouverneure de l’Arizona depuis Janet Napolitano en 2006.

Ancien bastion républicain où les démocrates ont fait des gains pendant l’ère Trump, l’Arizona a été au cœur des efforts de Trump et de ses alliés pour jeter le doute sur la victoire présidentielle de Joe Biden en 2020 avec de fausses allégations de fraude.

Cette année, de nombreux candidats approuvés par Trump ont échoué lors des élections générales dans les États du champ de bataille, bien que son choix dans la course au gouverneur du Nevada, le républicain Joe Lombardo, ait vaincu un démocrate sortant.

Lake a émis des théories du complot et a porté de fausses accusations pendant la campagne

Avant d’entrer en politique, Hobbs était un travailleur social qui travaillait avec des jeunes sans-abri et un cadre dans un grand refuge pour victimes de violence domestique dans la région de Phoenix. Elle a été élue à l’Assemblée législative de l’État en 2010, servant un mandat à la Chambre et trois mandats au Sénat, devenant chef de la minorité.

Hobbs a remporté une victoire serrée en 2018 en tant que secrétaire d’État et a été propulsé au centre d’une tempête politique alors que l’Arizona devenait la pièce maîtresse des efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020 qu’il avait perdues. Elle est apparue constamment sur les nouvelles du câble pour défendre l’intégrité du décompte des voix.

L’attention lui a permis d’amasser des millions de dollars et de rehausser son profil. Lorsqu’elle a annoncé sa campagne pour le poste de gouverneur, d’autres démocrates éminents ont refusé de se présenter et Hobbs a confortablement remporté sa primaire.

Dans cette combinaison de photos, la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona, Kari Lake, à gauche, apparaît devant un débat télévisé sur PBS le mercredi 29 juin 2022 à Phoenix et la challenger démocrate Katie Hobbs sourit avant une interview télévisée à Phoenix, le mardi 18 octobre. , 2022. (AP Photo/Ross D. Franklin).

Elle a mené une campagne prudente, s’en tenant en grande partie à des apparitions publiques scénarisées et chorégraphiées. Elle a refusé de participer à un débat avec Lake, affirmant que Lake en ferait un spectacle en débitant des théories du complot et en faisant de fausses accusations.

Elle a plutôt parié que les électeurs reculeraient contre Lake, qui a choisi des bagarres verbales avec les journalistes alors que les caméras tournaient et a adopté un ton combatif envers les démocrates et même les républicains de l’establishment qui ont longtemps dominé le gouvernement de l’État.

Les sondages préélectoraux ont montré que la course était à égalité, mais la victoire de Hobbs était toujours une surprise pour de nombreux démocrates qui craignaient que sa timidité ne rebute les électeurs. Elle a dépassé les attentes dans les comtés de Maricopa et de Pima, les régions métropolitaines de Phoenix et de Tucson où vivent l’écrasante majorité des électeurs de l’Arizona. Elle a également passé beaucoup de temps dans les zones rurales, cherchant à minimiser ses pertes dans les régions qui soutiennent traditionnellement les républicains.

Lake est bien connu dans une grande partie de l’État après avoir ancré les nouvelles du soir à Phoenix pendant plus de deux décennies. Elle s’est présentée comme une critique féroce des médias grand public, ce qui, selon elle, est injuste envers les républicains. Elle a gagné l’admiration de Trump pour son engagement indéfectible à remettre en question les résultats des élections de 2020, une position dont elle n’a jamais dévié même après avoir remporté la primaire du GOP.

Elle a accusé sans fondement les responsables électoraux d’avoir ralenti le décompte des voix cette année et d’avoir donné la priorité aux bulletins de vote démocrates alors qu’elle suivait de près Hobbs pendant des jours après l’élection.

Le shérif du comté de Maricopa, Paul Penzone, a déclaré qu’il avait renforcé la sécurité autour du centre de l’élection lundi en prévision de l’appel de la course et que les émotions pourraient être vives, bien qu’il ait déclaré qu’il n’y avait pas de menace spécifique. Les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment pendant plusieurs jours mais sont restés pacifiques, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous approchons de la fin du match, donc je veux être sûr que nous sommes prêts”, a déclaré Penzone aux journalistes lors d’une conférence de presse quelques heures avant l’appel de la course.

Le bureau du shérif a été pris au dépourvu il y a deux ans lorsque des manifestants armés et en colère sont descendus sur le bâtiment des élections au centre-ville de Phoenix après que Fox News et l’Associated Press ont appelé l’Arizona pour Biden, marquant la première fois qu’un démocrate a remporté l’État en plus de deux décennies.