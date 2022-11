Katie Hobbs, qui a défié Trump en Arizona, en tête du lac Kari pour le poste de gouverneur

Mme Hobbs et Mme Lake ont toutes deux mis l’accent sur leur éthique de travail et leurs humbles racines. Mme Hobbs, qui est née et a grandi en Arizona, est issue d’une famille de la classe moyenne qui, selon elle, connaissait «la valeur d’un dollar» et comptait parfois sur des coupons alimentaires. Elle est ensuite devenue assistante sociale et a ensuite servi à la Chambre des représentants de l’Arizona et au Sénat de l’Arizona en tant que chef de la minorité.

Mme Lake, la plus jeune de neuf enfants élevés dans l’est de l’Iowa, a déclaré qu’elle travaillait comme concierge pour payer ses études universitaires. Elle est devenue journaliste et a passé plus de deux décennies en tant que présentatrice de nouvelles pour une filiale de Fox à Phoenix.

D’anciens amis et collègues de Mme Lake l’ont décrite comme une libérale et une bouddhiste qui avait un cercle étroit d’amis homosexuels avant d’entrer en politique. Mais alors qu’elle se présentait aux élections, elle s’est refaçonnée en tant que conservatrice chrétienne, entre autres en attaquant les artistes de drag comme de mauvaises influences sur les enfants.

Lors d’un rassemblement électoral quelques jours avant les élections, Mme Lake a invité Wendy Rogers, une législatrice de l’État, à monter sur scène. Mme Rogers a été censurée par le Sénat de l’État après avoir prononcé un discours lors d’une conférence d’extrême droite liée à la suprématie blanche. Se référant à Mme Rogers, Mme Lake a déclaré qu’elle ne reculerait jamais devant «des combattants qui aiment cet État».

Ces derniers jours, Mme Lake a exacerbé les tensions en tant que responsables du comté de Maricopa, qui englobe Phoenix et est le vote le plus peuplé et politiquement le plus puissant de l’État, y compris un record de 290 000 bulletins de vote qui ont été déposés le jour du scrutin. Elle et d’autres candidats républicains de premier plan ont fait des suggestions sans fondement selon lesquelles les responsables électoraux étaient incompétents et ont fait allusion à des malversations. Les alliés de Mme Lake ont indiqué qu’ils prévoyaient de recueillir des affidavits auprès des électeurs pour présenter des contestations judiciaires.

Les responsables électoraux ont exhorté Mme Lake à modérer ses propos et ont demandé aux électeurs de rester patients, insistant sur le fait que le long processus garantirait l’exactitude et que le système électoral était équitable.