DÉMOCRATE Katie Hill est engagée en politique depuis près de quatre ans.

Elle a fait une pause en octobre 2019 après qu’un scandale de photo de nu ait secoué son monde.

Katie Hill était une politicienne californienne Crédit : Getty

Katie Hill se représentera-t-elle au Congrès ?

Katie Hill, 33 ans, envisage de se présenter au Congrès après son départ brutal il y a près de deux ans.

Elle a parlé de ses objectifs et de ses projets au Los Angeles Times, déclarant : « Je n’ai pas l’impression d’avoir l’obligation de [seek office], à part pour montrer que les gens peuvent se remettre de certaines choses, et si vous avez pour mission de faire quelque chose et que les gens essaient de vous en détourner, ne les laissez pas faire.

Ajoutant: « Mais je ne sais pas si c’est une raison suffisante. »

Hill a eu un début prometteur pour sa carrière politique puisqu’elle était la représentante des États-Unis pour son district d’origine, le 25e district du Congrès de Californie.

Hill a démissionné de son rôle au Congrès après qu’un scandale de photo de nu la impliquant soit devenu viral Crédit : Getty

Ses fonds de campagne ont totalisé près de 2 millions de dollars après avoir reçu de généreux dons.

Elle et le représentant Joe Neguse ont été choisis comme représentants de première année pour le caucus démocrate.

Katie Merrill, une vétéran de la stratégie démocrate californienne, a déclaré au LA Times que Hill pourrait faire un grand retour dans sa carrière.

«Je pense que beaucoup de gens, en particulier les démocrates et les femmes démocrates, ont l’impression d’avoir été victime d’intimidation publique à cause de ces photos, et c’est quelque chose qui devrait être illégal et une femme ne devrait pas perdre son emploi à cause de quelque chose comme ça.

« Les gens pensent qu’elle a un brillant avenir devant elle, et elle met en lumière un problème qui est vraiment important parce qu’il s’agit essentiellement d’une version du 21e siècle de la violence conjugale qui s’est déroulée en public pour que tout le monde puisse la voir. »

Quel était le scandale des photos de Katie Hill ?

Hill a annoncé sa démission le 27 octobre 2020, affirmant qu’elle avait pris la décision « le cœur brisé ».

Elle a affirmé que des photos privées explicites d’elle avec un membre du personnel de campagne avaient été « militarisées » par son mari et des agents politiques.

Dans un communiqué, Hill a déclaré: « Le fait d’avoir des photos privées de moments personnels utilisées contre moi a été une invasion épouvantable de ma vie privée.

« C’est également illégal, et nous poursuivons actuellement toutes nos options légales disponibles.

Hill a affirmé que des photos privées explicites d’elle avec un membre du personnel de campagne avaient été » armée » par son mari et des agents politiques Crédit : Getty

« Cependant, je sais que tant que je serai au Congrès, nous vivrons dans la peur de ce qui pourrait arriver ensuite et à quel point cela fera mal. »

Ajoutant: « Pour les erreurs commises en cours de route et les personnes qui ont été blessées, je suis vraiment désolé et j’apprends.

«Je ne suis pas une personne parfaite et je n’ai jamais prétendu l’être. C’est l’une des choses qui a rendu ma course si spéciale.

Le 31 octobre, Hill a prononcé son dernier discours devant la Chambre.

Elle a déclaré: « Je n’étais pas prête à ce que mon séjour ici se termine si tôt. C’est une réalité avec laquelle je suis toujours aux prises.

Hill a accusé les médias de « capitaliser » sur sa sexualité Crédit : Chambre des représentants des États-Unis

« Je pars parce qu’il n’y a qu’une seule enquête qui mérite l’attention de ce pays, et c’est celle sur laquelle nous avons voté aujourd’hui.

«Je pars maintenant à cause d’un double standard.

« Je pars à cause d’une culture misogyne qui a joyeusement consommé mes photos nues, capitalisé sur ma sexualité et permis à mon ex violent de continuer cet abus. »

Que fait Katie Hill maintenant ?

Hill dirige HER Time, un comité d’action politique qu’elle a fondé pour aider à élire les femmes et les jeunes.

Elle a parlé à ABC News de son organisation, en disant : « Je dois m’assurer que mon expérience ne dissuade pas d’autres jeunes femmes de se présenter aux élections – que quelque chose de positif doit en sortir, et j’ai donc lancé un PAC. . »