Katie Hill, ex-représentante démocrate de « Throuple », qui a démissionné après qu’un scandale sexuel entre membres du personnel a révélé qu’elle envisageait de se présenter aux élections

KATIE Hill, une ancienne membre du Congrès californienne qui a démissionné à la suite d’un scandale sexuel « à trois », a déclaré qu’elle pensait qu’elle aurait pu survivre au fiasco des hommes actuellement en politique qui n’ont pas eux-mêmes démissionné.

Une future candidature n’est pas exclue car le scandale était « politiquement survivable », a déclaré Hill à propos de son gros titre d’octobre 2019 et de sa démission ultérieure.

Katie Hill a déclaré qu’elle envisageait de se présenter aux élections à la suite de son scandale de « troupeau » Crédit : HBO

Hill a pointé du doigt les hommes politiques qui n’ont pas démissionné malgré leurs scandales sexuels Crédit : Getty

« Vous vous demandez vraiment dans quelle mesure je me suis mis sous pression parce que j’étais une femme et parce que j’avais défendu le mouvement #MeToo, et dans quelle mesure c’était du sexisme », a déclaré Hill à Axios sur HBO.

« L’aspect honteux du public, l’aspect vengeance pornographique », a poursuivi Hill.

Hill a déclaré que cela « prendrait beaucoup de temps », mais elle envisage une éventuelle course à l’avenir.

Elle a fait référence à deux hommes en politique qui subissent également leurs propres scandales sexuels – le gouverneur de New York Andrew Cuomo et le représentant de la Floride Matt Gaetz.

Elle a démissionné en octobre 2019 après une fuite, elle était en couple avec son ex-mari de l’époque et un membre du personnel de 22 ans. Crédit : reportez-vous à la légende

Elle a dit qu’elle regrettait la relation Crédit : reportez-vous à la légende

Hill a subi un certain nombre de scandales en octobre 2019 lorsqu’elle a admis être dans une relation « à trois » avec son ex-mari Kenneth Heslep et une femme de 22 ans qui était membre du personnel de sa campagne.

Elle a ensuite été accusée d’avoir eu une liaison séparée avec son directeur législatif masculin, forçant une enquête du comité d’éthique de la Chambre et de la commission électorale fédérale.

Elle a nié cette liaison et a exprimé ses regrets concernant sa relation avec la jeune femme de 22 ans.

« Est-ce que je le referais un jour ? Non, absolument pas », a-t-elle dit à Axios.

« J’ai laissé ces limites s’estomper, et cela n’aurait pas dû arriver », a déclaré Hill. « Était-ce la bonne chose à faire ? Non.

Elle a également offert des conseils aux jeunes adultes cherchant à se présenter aux élections.

« Si nous voulons avoir des politiciens authentiques, si nous voulons avoir des gens qui nous représentent, qui ont une vraie expérience vécue, et qui n’ont pas été en quelque sorte sculptés dans le cadre d’une famille politique, j’espère que nous choisissons des gens qui ne le sont pas. faux mais qui sont réels et qui ont pu avoir des vies désordonnées. »

Elle a dit que c’est « la question de notre temps » si les gens peuvent avoir un passé et briguer des postes élus.