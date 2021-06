Katie Grimes, 15 ans, et Katie Ledecky font partie de l’équipe olympique américaine en 800

Ledecky a remporté sa quatrième épreuve aux essais olympiques

Grimes a terminé 6 secondes derrière Ledecky mais a décroché sa place pour Tokyo

Il y a neuf ans, Ledecky a fait sa première équipe olympique à 15 ans, dans le 800

OMAHA, Neb. — C’était le spectacle de Katie et Katie samedi soir, la star de 24 ans de l’équipe de natation américaine et la jeune de 15 ans menant un peloton à la poursuite du 800 libre féminin.

Katie Grimes, la jeune fille de 15 ans qui pensait que c’était cool d’avoir le même prénom que Katie Ledecky, a fini par toucher le mur près de six secondes après Ledecky, mais la fête à la piscine qui s’en est suivie au milieu des cordes de la voie était tout pour l’adolescent. En terminant deuxième, elle s’était qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Ledecky – qui a remporté sa quatrième épreuve de ces essais olympiques pour devenir la femme la plus victorieuse de l’histoire des essais de natation aux États-Unis avec huit titres, derrière seulement Michael Phelps avec 16 – a nagé sur quelques couloirs pour rejoindre Grimes et leurs autres concurrents, tous réunis.

Ledecky souriait. Grimes était sous le choc.

« Je n’avais aucune idée de ce qui se passait », a déclaré Grimes plus tard. « C’était amusant. C’était comme une fête à la piscine. Je suis submergé, submergé par l’émotion et tout ça. C’est juste fou. »

Toujours dans l’eau, Ledecky serra Grimes dans ses bras.

« L’autre jour après le 1500, quand elle a terminé troisième, j’ai dit à Katie: » Tu es l’avenir « », a raconté Ledecky plus tard. « Je lui ai dit après celui-là, ‘Tu es le maintenant.' »

Il y a neuf ans lors des essais olympiques de 2012 dans cette même épreuve, le 800 libre, Ledecky, alors âgée de 15 ans, a battu Kate Ziegler pour former sa première équipe olympique, avant de remporter une surprenante médaille d’or à Londres.

« La boucle est vraiment bouclée », a déclaré Ledecky. « Il y a neuf ans, c’était Katie et Kate, Kate Ziegler. Je ne sais pas ce que c’est à propos de Katie et de la nage libre.

Alors que les deux étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’une conférence de presse après la course, Ledecky s’est délectée de la réaction joyeuse et incrédule de Grimes en arrivant deuxième bien plus que sa propre victoire.

« Quinze ans, c’est fou », a déclaré Grimes. « Qui sait, peut-être que je serai comme elle dans neuf ans et qu’il y aura une autre fille de 15 ans, tu sais ? »

Grimes regarda Ledecky.

« Vous connaissez? »

« Je sais, » Ledecky hocha la tête, réprimant un rire, appréciant chaque minute.