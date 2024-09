Katie Gaudreau partage la photo d’une bague gravée des initiales de ses frères décédés : « Pour toujours avec moi maintenant »

Katie Gaudreau a trouvé une façon spéciale de garder ses frères décédés avec elle « pour toujours ».

Katie Gaudreau, la sœur cadette du joueur de la LNH Johnny Gaudreau et de Matthew Gaudreau, a partagé une photo sur sa story Instagram le 7 septembre d’une bague gravée des initiales J et M. Ses frères ont été tués dans un accident de vélo le 29 aoûtla veille de son mariage avec son fiancé, Devin Joyce.

« Pour toujours avec moi maintenant », a-t-elle écrit sur la photo.

Katie Gaudreau se souvient de ses frères décédés.

Depuis le décès de ses frères, Katie Gaudreau a publié plusieurs hommages à leur égard.

« Ce jour-là », commença-t-elle. Publication Instagram partagé le 5 septembre, qui comprenait plusieurs photos de famille et une citation.

« Alors que je me préparais pour le plus beau jour de ma vie, l’impensable se produit et va changer ma vie pour toujours », a-t-elle écrit en légende. « Je me souviens qu’il y a une semaine, j’étais à l’hôtel avec ma famille et j’ai envoyé un message à Devin pour lui dire que nous avions oublié de pratiquer notre dip. Je pensais que c’était notre plus grande inquiétude à ce moment-là, alors qu’en une fraction de seconde et un coup de fil plus tard, nos vies allaient changer pour toujours. »

« N’oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez », a-t-elle ajouté. « Je ferais n’importe quoi pour dire à mes grands frères que je les aime une fois de plus. »

Johnny Gaudreau, 31 ans, et Matthew Gaudreau, 29 ans, ont été tués après avoir été heurtés par un conducteur présumé ivre alors qu’ils circulaient à vélo dans leur ville natale du New Jersey, a déclaré la police de l’État du New Jersey, selon NBC Philadelphie.

Ils devaient être garçons d’honneur au mariage de leur sœur, prévu le lendemain à Philadelphie, selon le site Web de mariage du couple sur The Knot.

Sean M. Higgins, 43 ans, a été accusé de deux chefs de meurtre par voiture, selon un mandat d’arrêt obtenu par NBC News.

Lors d’entretiens avec les enquêteurs, Higgins a « explicitement déclaré » que sa consommation de boissons alcoolisées avait contribué à son « impatience et à sa conduite imprudente », qui ont entraîné la collision, selon le mandat.

Katie Gaudreau s’est exprimée publiquement pour la première fois au sujet de la mort de ses frères dans une Publication Instagram du 2 septembreElle a partagé une série de photos d’elle avec ses frères, ainsi qu’avec divers membres de sa famille et son fiancé.

La première photo du diaporama est une photo de famille des frères et sœurs Kristen, Katie, Matthew et Johnny Gaudreau, ainsi que de leurs parents Guy et Jane Gaudreau.

« Connaître ces deux-là, c’était les aimer tous les deux. Je n’ai absolument aucun mot pour exprimer le lien qui unissait ma famille. Le monde entier sait qu’il n’y aurait jamais eu de John sans Matty ou Matty sans John. Les meilleurs grands frères qu’une petite fille aurait pu demander. Ce ne sera jamais un message d’adieu parce que je n’arrêterai jamais de prononcer vos noms et de vous honorer tous les deux. Je prendrai le plus grand soin de maman, papa, Kristen, Mer, Madeline et de vos bébés », a écrit Katie Gaudreau dans sa légende.

Les deux frères ont joué pour l’équipe de hockey du Boston College. Johnny Gaudreau a été repêché par les Flames de Calgary à sa sortie de l’université en 2014 et a signé avec les Blue Jackets de Columbus en 2022 pour un contrat de sept ans. Matthew Gaudreau a joué cinq ans au hockey professionnel, selon le Ligue de hockey des États-Unis.

L’épouse de Matthew Gaudreau, Madeline Gaudreau, attend leur premier enfant, un garçon prénommé Tripp, selon une collecte de fonds GoFundMe lancée après l’accident.

Johnny Gaudreau a eu deux enfants avec sa femme, Meredith Gaudreau. Elle a publié des hommages à son égard mari et beau-frère le 31 août.

« Merci pour les plus belles années de ma vie. Malgré ta perte, je suis toujours la fille la plus chanceuse du monde d’avoir été à toi. Je t’aime tellement. Tu étais parfait. Certains jours, c’était trop beau pour être vrai. J’aime chaque chose en toi. Tu es mon éternité et j’ai hâte d’être à nouveau avec toi. Je t’aime tellement pour toujours et à jamais », a écrit Meredith Gaudreau à propos de son mari.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com