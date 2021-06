Katie envoie 1 maison après Aaron, le drame de Cody

Allez-y et cochez « pas ici pour les bonnes raisons » sur votre carte de bingo de la saison « Bachelorette ».

Après que la première de la saison de la semaine dernière ait créé des tensions entre Aaron, un agent d’assurance de 26 ans, et Cody, un vendeur de fermetures éclair de 27 ans, l’épisode de lundi permet aux téléspectateurs de mieux comprendre pourquoi les deux hommes ont du bœuf. Alerte spoiler: ils se connaissent depuis chez eux à San Diego et chacun pense que l’autre a des mœurs douteuses.

Un rendez-vous de groupe de lutte dans la boue comprend John, Andrew S., Kyle, Josh, Aaron, Brendan, Hunter et Cody. Surprendre! Aaron et Cody sont jumelés pour se battre.

Après une bataille désordonnée au sens propre et figuré, Aaron en sort victorieux, ce qui signifie qu’il passe du temps en solo avec Katie. Il utilise ce temps pour expliquer qu’il connaît Cody et qu’il craint qu’il ne soit dans la série juste pour devenir célèbre.

« Nous ne sommes pas vraiment cool, nous ne sommes pas amis. Il y avait juste quelques messages sur les réseaux sociaux, juste des choses qu’il a faites qui m’ont en quelque sorte frotté », dit Aaron. « Je sais qu’il veut vraiment devenir célèbre et participer à la série pour ces raisons. La façon dont il gère les situations, pour moi, je trouve dérangeante. »

Entrevue:« Bachelorette » co-anime Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe sur la sortie de « la figure paternelle » de Chris Harrison

Cody a la chance de se défendre ce soir-là lors du cocktail de groupe, au cours duquel Katie le prend à part et soutient que les affirmations d’Aaron ne sont « tout simplement pas des informations factuelles » et dit « cela peut être des exagérations » mais ne nie pas complètement qu’il est venu. le spectacle de la gloire.

« C’est inquiétant pour moi qu’Aaron… fasse alors tout son possible pour dire quelque chose qui n’est tout simplement pas vrai », lui dit Katie alors que les larmes commencent à lui monter aux yeux. « C’est difficile d’avoir l’impression que l’un de vous me ment, directement en face. »

Il n’y a aucun retour de cette conversation – surtout après que Cody a révélé dans une interview qu’il était « tellement fou » et « voulait (explétif) crier si mal là-bas ». Katie s’éloigne avant de finalement revenir pour informer Cody que son temps dans la série est terminé.

« En fin de compte, je ne pense pas que nous ayons confiance et il est si tôt pour ressentir cela », lui dit-elle. « C’est malheureux, et donc il n’y a vraiment aucune raison de traîner cela plus longtemps. »

Entrevue:La star de « Bachelorette » Katie Thurston parle de l’absence de Chris Harrison dans sa nouvelle saison « inattendue »

Un concurrent de plus, 22 à parcourir – mais pas ce soir. Il n’y a pas de cérémonie des roses dans cet épisode, ce qui signifie que nous nous retrouvons sur un cliffhanger au cours de la semaine 2 avec Cody comme seul candidat à la sortie.

Nous savons déjà que deux concurrents sont en sécurité : Greg, le représentant des ventes marketing d’Edison, New Jersey, âgé de 27 ans, qui a obtenu le premier rendez-vous individuel de la saison après avoir obtenu la première impression la semaine dernière ; et le bénéficiaire de la rose du premier rendez-vous de groupe Thomas, un courtier immobilier de 28 ans de Poway, en Californie.

Mais la victoire de Thomas pourrait-elle être de courte durée ? Un teaser pour les futurs épisodes suggère qu’il a exprimé son intérêt à devenir la prochaine star de « Bachelor », ce qui pourrait causer des problèmes à sa relation avec Katie – surtout après ses adieux rapides à Cody.

Première de « La Bachelorette »:Qui était à l’intérieur de la boîte ? Katie déballe 30 candidats et en envoie 7 à la maison