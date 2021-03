L’industrie de la beauté survit grâce au trafic de jeunes, mais Katie Couric remet en question le statu quo.

La personnalité de la télévision et ancienne présentatrice de « Today », 64 ans, s’est maquillée pour un magazine People publié lundi. Même si elle a admis qu’elle hésitait à propos d’une séance photo à visage nu au début, cette expérience lui a permis de se sentir «libérée et vulnérable».

«Lorsque nous commencerons à voir les femmes vieillissantes et à apprécier la beauté qui en découle, les femmes cesseront d’essayer de paraître jeunes tout le temps», a déclaré Couric à People.

Dans une société où le terme «anti-âge» est utilisé pour promouvoir les produits de beauté et de soin de la peau, les femmes de tous âges ressentent la pression de dissimuler, plutôt que d’embrasser, les ridules, les rides et les taches brunes.

Gwyneth Paltrow, pour sa part, a déclaré qu’elle avait du mal à se sentir belle avec ses pattes d’oie ou les lignes s’étalant du coin des yeux.

« C’est juste, parfois vous vous dites simplement ‘Est-ce moi?' », A-t-elle déclaré sur le podcast « The Beauty Closet » en juillet 2019.

Susan Yara, fondatrice de Naturium Skincare et de la chaîne YouTube Mixed Makeup, a qualifié l’interview de Couric de « très importante, car elle normalise le processus de vieillissement, en particulier pour les femmes dans le domaine du divertissement ».

«La norme est que les femmes disparaissent à l’arrière-plan à mesure que nous vieillissons ou que nous recourons à la chirurgie plastique pour suivre les normes des femmes plus jeunes, tandis que les hommes semblent mieux prospérer en vieillissant. Il devrait en être de même pour les femmes. plus confiants et sûrs d’eux-mêmes, et nous apportons une sagesse que vous ne pouvez acquérir qu’avec l’âge », dit-elle.

Couric est l’une des nombreuses personnalités publiques qui embrasse sa beauté naturelle et ses signes de vieillissement. Au cours de la pandémie, Andie MacDowell a montré ses mèches d’argent et Kelly Ripa s’est moqué de ses racines grises.

«Pouvoir vieillir est un privilège», déclare Cassandra Bankson, esthéticienne médicale et personnalité YouTube basée en Californie. En tant qu’ancienne mannequin, elle se souvenait de se sentir «marquée par des dates d’expiration à un certain âge» dans une culture obsédée par le fait de paraître jeune et sans défaut, ce qui a finalement endommagé son estime de soi.

Maintenant, dit-elle, «Je rappelle souvent aux clients que les ridules et les rides sont des signes que nous avons aimés, ri, passé un été au soleil et appris en cours de route.

«Nous devons comprendre comment notre peau prend soin de nous et les histoires qu’elle raconte», déclare Bankson.

Conseils pour adopter le vieillissement

USA TODAY s’est entretenu avec des experts en cosmétique qui ont expliqué comment adopter le vieillissement au lieu de le cacher.

N’oubliez pas que les réseaux sociaux ne sont pas réels: Michael Keyes, chercheur en chirurgie plastique à l’Université de Louisville, rappelle que «les célébrités et les influenceurs utilisent souvent des filtres et des applications de retouche photo pour minimiser la décoloration de la peau, les rides et la graisse supplémentaire dans les endroits indésirables».

« Il est important du point de vue du bien-être de reconnaître ce qui est réel et ce qui ne l’est pas », dit-il,et encourage les influenceurs suivants qui publient des photos non filtrées et brutes à la place.

Ajustez votre routine de maquillage: Le vieillissement est inévitable, mais vous pouvez toujours prendre des mesures pour paraître et vous sentir bien. Heidi Goodarzi, MD, un dermatologue certifié spécialisé en dermatologie cosmétique et médicale, suggère de remplacer le fond de teint par un écran solaire teinté pour un lavage d’éclat qui ne dissimulera pas vos traits naturels.

Soyez gentil avec vous-même: Yara nous rappelle qu’en vieillissant, nous devrions être fiers de notre corps pour les expériences qu’il a vécues. «Ma confiance est vraiment mon arme secrète, et je l’ai acquise grâce à des années d’expérience et à me sentir à l’aise avec moi-même», dit-elle.

