Katie Britt gagne en Alabama alors que Trump subit plus de pertes en Géorgie

Katie Britt, ancienne chef de cabinet du sénateur sortant Richard C. Shelby de l’Alabama, a remporté mardi l’investiture républicaine pour remplacer son ancien patron, battant confortablement un rival de droite dans une course qui place la femme de 40 ans sur piste pour devenir la plus jeune femme au Sénat des États-Unis.

La primaire du Sénat de l’Alabama était le concours phare mardi alors qu’une poignée d’États du Sud organisaient des primaires ou des tours de scrutin, et une course à la Chambre au Texas le mois dernier qui s’est soldée par un recomptage a donné la victoire à un titulaire démocrate modéré.

La course au Sénat en Alabama a pris un certain nombre de rebondissements impliquant l’ancien président Donald J. Trump, qui a fait de la saison primaire 2022 un référendum continu sur son influence. M. Trump a soigneusement gardé son record dans la sélection des vainqueurs primaires républicains, et ses allégeances changeantes en Alabama étaient parmi les meilleurs exemples de son obsession de marquer des victoires – et d’éviter des pertes – avant une course présidentielle de 2024 qu’il continue de taquiner bruyamment.