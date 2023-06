Katie Boulter remplace Emma Raducanu en tant que n ° 1 britannique après le trophée Surbiton alors que la championne de l’US Open reste blessée | Actualités Tennis

Katie Boulter est devenue la nouvelle joueuse de tennis féminine britannique n ° 1 après sa demi-finale au Trophée Surbiton la semaine dernière.

Boulter est désormais classée n ° 126 au monde, deux places devant Emma Raducanu alors que la championne de l’US Open 2021 devrait être absente pendant au moins un mois, ce qui signifie qu’elle manquera Wimbledon, en raison d’une opération à la main et à la cheville.

Raducanu a joué pour la dernière fois en avril à l’Open de Stuttgart, mais a eu des problèmes de blessures et de forme physique depuis sa victoire à Flushing Meadows il y a deux ans.

Elle a atteint la 10e place mondiale, pour sortir du top 100 plus tôt cette année et s’est séparée de son cinquième entraîneur en moins de deux ans, Sebastian Sachs, plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, Boulter a atteint le troisième tour de Wimbledon l’année dernière et a eu du succès sur le circuit ITF cette saison.

Katie Swan a eu la chance de devenir la n ° 1 britannique si elle remportait le trophée Surbiton, mais a perdu 2-6 6-4 7-6 face à Yanina Wickmayer.

« Naturellement, je suis très fière de rejoindre les femmes avant moi qui ont atteint cet endroit historique », a déclaré Boulter. « Cependant, mon objectif principal reste d’améliorer mon classement et de continuer à travailler dur.

« Ce sera un été passionnant car nous sommes tous très proches dans le classement. »

Image:

Katie Boulter a atteint les demi-finales du Trophée Surbiton





Joueurs britanniques n ° 1 depuis 1975 Virginia Wade, Sue Barker, Jo Durie, Annabel Croft, Anne Hobbs, Sara Gomer, Monique Javer, Sarah Loosemore, Clare Wood, Lizzie Jelfs, Rachel Viollet, Sam Smith, Louise Latimer, Julie Pullin, Lucie Ahl, Elena Baltacha, Anne Keothavong , Katie O’Brien, Heather Watson, Laura Robson, Johanna Konta, Emma Raducanu, Katie Boulter

Sabalenka réduit l’avance de Swiatek dans la course au numéro 1 mondial

En tête du classement WTA, le troisième titre de Roland-Garros d’Iga Swiatek lui a permis de rester n°1 mondiale, bien qu’Aryna Sabalenka n’ait que 912 points de retard au début de la saison sur gazon.

Swiatek défendait les 2000 points qu’elle avait reçus de son triomphe à Roland-Garros en 2022 et la défaite palpitante de Sabalenka en demi-finale contre Karolina Muchova signifiait que la Polonaise restait la joueuse à battre.

Elena Rybakina a été forcée de se retirer avant le troisième tour pour cause de maladie, mais a progressé d’une place à la troisième place, devant Carolina Garcia et Jessica Pegula.

La course remarquable de Muchova jusqu’à la finale la place 16e au classement, tandis que la Brésilienne Beatriz Haddad Maia fait partie du top 10 pour la première fois de sa carrière après avoir atteint le dernier carré à Paris.

Image:

Iga Swiatek a battu Karolina Muchova 6-2 5-7 6-4 lors de la finale de Roland-Garros samedi





Top 10 du classement WTA

1. Iga Swiatek 8 940 points

2. Aryna Sabalenka – 8 012

3. Elena Rybakina – 5 090

4. Caroline García – 5 025

5. Jessica Pegula – 4 905

6. Ons Jabeur – 3 961

7. Coco Gauff – 3 435

8. Maria Sakkari – 3 272

9. Pétra Kvitova – 3 102

10. Beatriz Haddad Maia – 2 420