Katie Boulter et Harriet Dart ont reçu des wildcards pour Viking Classic à Birmingham ; Heather Watson entre dans le tableau principal | Actualités Tennis

Katie Boulter, qui a rejoint l’équipe de Birmingham, a subi une grave blessure au dos en avril 2019 qui a freiné sa carrière

Les Britanniques Katie Boulter, Harriet Dart et Heather Watson ont rejoint la formation des étoiles pour le Viking Classic de cette année à Birmingham, qui commence lundi au Edgbaston Priory Club.

La n°1 britannique Johanna Konta, tête de série et n°15 mondiale Elise Mertens, et la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko participent déjà à cet événement qui marque son retour dans le calendrier sportif.

Watson est entrée dans le tableau principal avec son classement mondial WTA de 71, tandis que Dart et Boulter ont reçu des wildcards aux côtés de la championne de l’US Open 2011, Sama Stosur, d’Australie.

Harriet Dart a déclaré: « Je pense que nous avons tous rêvé de jouer à nouveau devant une foule britannique, donc je suis vraiment reconnaissante d’avoir la chance de concourir à nouveau devant eux à Birmingham et de me défier contre certains des meilleurs joueurs de la monde. J’ai hâte de sortir. »

Boulter est actuellement sur une bonne série de résultats au WTA Viking Open à Nottingham après s’être remis d’une grave blessure.

Elle a passé la majeure partie des neuf mois hors de la tournée principale et les espoirs d’un retour ont été encore bloqués par la pandémie de coronavirus.

D’autres problèmes l’ont gênée en 2021, mais elle est maintenant de retour sur le terrain et prête à disputer la saison britannique sur gazon, avec Wimbledon dans un peu plus de quinze jours.

Il y a eu des jours sombres pendant sa convalescence, mais la perspective de jouer chez elle en Grand Chelem l’a poussée à continuer.

« C’est quelque chose auquel je pense la nuit depuis quelques années depuis ma blessure », a déclaré Boulter, 24 ans.

« Je n’ai jamais voulu manquer une saison sur gazon et avoir la chance de jouer à Wimbledon signifie tellement. Ce sont mes tournois à domicile et vous ne pouvez vraiment pas les comparer à autre chose. Je suis super excité pour ce qui est venir.

« Honnêtement, j’ai eu des moments vraiment très difficiles, mais ce sont les moments qui vous définissent.

« Vous revenez plus fort ou pas du tout et j’ai l’impression d’être là où je suis maintenant parce que j’ai traversé ces moments. J’avais une super équipe autour de moi, je suis super chanceux de les avoir. »

Boulter pense qu’elle est maintenant dans une meilleure position pour aller encore plus loin alors qu’elle essaie de réparer son classement, qui est tombé à 262.

« À l’époque, c’était mon apogée et je sentais que je pouvais vraiment continuer à partir de là », a-t-elle déclaré. « Mais je crois que les choses arrivent pour une raison, je suis beaucoup plus fort maintenant et je sens vraiment que je peux obtenir beaucoup plus haut dans le classement que lorsque j’avais 80 ans.

« Mais maintenant, le tennis doit parler. Je ne serais pas dans le tennis si je n’avais pas la conviction que je pourrais me hisser au premier rang, mais je sais à quel point cela va être difficile, je suis je vais juste travailler dur pour rester dans le processus et voir jusqu’où je peux. »

Jordanne Whiley entrera dans l’histoire du tournoi de Birmingham en participant au premier événement féminin de tennis en fauteuil roulant qui se tiendra en Grande-Bretagne

Les Britanniques Fran Jones, Naiktha Bains, Eden Silva et Tara Moore ont reçu des wildcards pour les tours de qualification à Birmingham, qui débuteront samedi.

L’histoire sera également écrite lors de l’événement lorsqu’il accueillera également le premier événement professionnel britannique de tennis en fauteuil roulant féminin jamais organisé en dehors de Wimbledon.

Cinq des 10 meilleures joueuses en fauteuil roulant au monde sont parmi celles en lice pour le titre, dont Jordanne Whiley de Birmingham, qui est classée n°4 au monde.

