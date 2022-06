Katie Boulter battue par Petra Kvitova à Eastbourne, Cameron Norrie bat Brandon Nakashima | Actualités Tennis

Katie Boulter a été battue par Petra Kvitova mercredi

Katie Boulter a poussé la double championne de Wimbledon Petra Kvitova jusqu’au bout avant de perdre en trois sets lors des 16 derniers du Rothesay International Eastbourne.

La n ° 127 mondiale avait éliminé Karolina Pliskova, finaliste de Wimbledon l’an dernier, au tour précédent pour poursuivre son été impressionnant sur gazon, et avait remporté le premier match sur le court central pour se déplacer dans un set des quarts de finale.

Mais Kvitova a montré sa classe au cours de la seconde et a gardé son sang-froid dans le décideur à Devonshire Park pour gagner 5-7 6-0 7-5.

Boulter va maintenant tourner son attention vers Wimbledon, qui commence le 27 juin.

La No 4 britannique Boulter a commencé lentement et une double faute lors de son premier jeu de service a donné à Kvitova une pause précoce.

Le joueur de 32 ans semblait sur la bonne voie pour prendre le premier set avant que le Britannique ne revienne en force pour remporter cinq matchs consécutifs pour le remporter 7-5.

Kvitova, une ancienne n ° 2 mondiale, a augmenté son niveau dans le set suivant et même un deuxième bref arrêt pour une urgence médicale dans la foule n’a pas pu arrêter son élan alors qu’elle servait un bagel à Boulter.

Après presque un an d'absence pour cause de blessure, Serena Williams a exprimé sa joie d'être de retour sur le court d'Eastbourne avec son partenaire de double Ons Jabeur.

Admirablement, la favorite locale s’est regroupée mais a été battue de manière décisive lorsqu’elle a tenté de forcer un briseur d’égalité à perdre en deux heures et 23 minutes.

N ° 1 masculin britannique Cameron Norrie a battu Brandon Nakashima 6-4 6-2 plus tôt dans la journée pour sa première victoire sur gazon cet été.

Norrie avait subi une sortie au premier tour à Queen’s la semaine dernière, mais a produit une démonstration accomplie contre son adversaire américain, brisant le service à trois reprises.

Cameron Norrie célèbre avoir battu Brandon Nakashima

Une première pause s’est produite lors du sixième jeu du match, avec deux superbes coups droits suivis d’un smash aérien.

Il a vu Norrie, qui sera tête de série neuvième à Wimbledon, prendre le contrôle du match nul du deuxième tour et deux premières pauses dans le deuxième set ont assuré une victoire de routine décrochée avec un autre somptueux vainqueur du coup droit se précipitant dans le filet.

« J’adore venir ici, je suis tellement content de pouvoir en profiter et de bien jouer », a déclaré le numéro 12 mondial Norrie.

« Cela aurait été bien d’aller plus loin à Queen’s, mais je cherche maintenant à obtenir plus de matchs et de temps sur l’herbe avant Wimbledon ici. »

Il n’y aura pas de rencontre entièrement britannique en quart de finale, cependant, après Dan Evans a été éliminé par Maxime Cressy 7-6 6-4.

Evans a fait une pause au début du premier set, mais a riposté pour forcer un tie-break avant de rater et un deuxième proche a suivi le chemin de l’Américain.

Harriet Dard devenir la première femme britannique en cinq ans à faire les huit derniers à Eastbourne avec une victoire en trois sets sur Marta Kostyuk dans les 16 derniers.

Cela a continué une journée remarquable pour la n ° 103 mondiale après avoir dû terminer son match de deuxième tour avec la 10e tête de série Jil Teichmann sur le court quatre, mais a devancé le décideur pour triompher 7-6 (7) 4-6 6-3.

Le dernier succès de Dart sur un joueur du top 25 a organisé une rencontre avec Kostyuk et une autre longue rencontre a eu lieu, mais le favori à domicile a remporté une victoire 6-4 2-6 6-4 pour atteindre les quarts de finale.

Serena Williams et Ons Jabeur joueront leur affrontement en double du deuxième tour contre Shuko Aoyama et Chan Hao-ching plus tard dans la journée de mardi, après avoir remporté leur match d’ouverture de la semaine au retour de Williams après un an d’absence.