Katie Archibald : championne olympique hors des Jeux du Commonwealth | Actualités Actualités

Katie Archibald a dû se retirer des Jeux du Commonwealth à Birmingham. (Photo : Steve Welsh/PA Wire/Images PA)

La championne olympique Katie Archibald s’est retirée des Jeux du Commonwealth alors qu’elle poursuit sa convalescence après une série de blessures.

Archibald devait concourir pour l’Écosse aux Jeux du Commonwealth de cet été et devait affronter l’Anglaise Dame Laura Kenny avec qui elle avait remporté l’or à Madison aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière.

Mais Archibald, la championne en titre de la poursuite individuelle du Commonwealth, a déclaré qu’une série de blessures signifie maintenant qu’elle ne sera pas prête à courir lorsque le cyclisme sur piste commencera plus tard ce mois-ci.

“Avec le cœur très lourd, j’ai décidé de me retirer des Jeux du Commonwealth de Birmingham”, a écrit Archibald sur les réseaux sociaux.

Archibald a connu une année formidable en 2021, mais a maintenant été écourté par des blessures (PA)

Son or olympique à Madison faisait partie d’une année 2021 exceptionnelle pour Archibald, qui a également remporté une médaille d’argent olympique dans la poursuite par équipe, est devenue championne du monde d’omnium et a remporté des titres européens dans l’omnium, la course scratch et Madison, remportant ce dernier avec l’équipe d’Écosse. -compagnon Neah Evans.

