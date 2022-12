Kathy Whitworth: le recordman de la LPGA décède à l’âge de 83 ans | Nouvelles du golf

Kathy Whitworth est décédée à l’âge de 83 ans

L’ancienne joueuse record de la LPGA Tour, Kathy Whitworth, est décédée à l’âge de 83 ans.

Les 88 victoires de Whitworth en LPGA sont les plus importantes de toutes les tournées professionnelles, dépassant le record du circuit masculin de la PGA de 82 partagé par Sam Snead et Tiger Woods.

Elle a remporté six titres majeurs – le Titleholders Championship en 1965 et 1966, le Western Open 1967 et le Women’s PGA Championship en 1967, 1971 et 1975, cette dernière année marquant également son intronisation au World Golf Hall of Fame.

Reconnue pour sa rivalité avec Mickey Wright, 13 fois vainqueur majeur, Whitworth est devenue plus tard la première capitaine de la Coupe Solheim des États-Unis en 1990.

La commissaire de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de l’organisation : “Le monde du golf et le monde en général ont perdu l’une de ses femmes les plus incroyables avec le décès de Kathy Whitworth.

“Kathy était une championne dans le vrai sens du terme, à la fois sur le terrain de golf et en dehors.”

La partenaire de Whitworth, Bettye Odle, a ajouté: “C’est avec un cœur plein d’amour que nous informons tout le monde du décès de la professionnelle de golf la plus gagnante de tous les temps, Kathy Whitworth. Kathy est décédée soudainement samedi soir en célébrant la veille de Noël avec sa famille et ses amis.

“Kathy a quitté ce monde comme elle a vécu sa vie, aimant, riant et créant des souvenirs.”