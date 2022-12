Kathy Whitworth, détentrice du record de victoires au golf aux États-Unis, décède à 83 ans

La LPGA était en difficulté à l’époque malgré la présence de brillants golfeurs comme Wright, Rawls et Louise Suggs. Les galeries étaient relativement rares et les joueurs en tournée recherchaient des hôtels à petit budget et se déplaçaient en voiture.

Whitworth n’a remporté aucun tournoi avant sa quatrième année sur le circuit, lorsqu’elle a remporté le Kelly Girl Open. Elle a cité sa deuxième victoire, plus tard en 1962, au Phoenix Thunderbird Open comme lui donnant la confiance nécessaire pour résister à la pression.

Whitworth approchait du dernier trou de cet événement, se battant pour le titre avec Wright, qui jouait derrière elle. Elle ne connaissait pas le score de Wright à l’époque car il n’y avait pas de classement, mais “j’ai pris la décision d’aller au trou”, a-t-elle déclaré à Golf Digest, même si “la quille était coincée derrière un piège”.

“Je l’ai fouetté là-bas à environ 15 pieds et j’ai fait le birdie”, se souvient-elle.

Elle a gagné par quatre coups et s’est imposée comme une force sur le circuit avec huit victoires en 1963.

Whitworth a enregistré sa 88e victoire de la LPGA en mai 1985 au tournoi United Virginia Bank. Elle a participé au circuit senior féminin, le Legends Tour, puis a pris sa retraite du golf de compétition en 2005.

Dans ses dernières années, Whitworth a vécu dans la banlieue de Dallas à Flower Mound, a donné des cours de golf, dirigé des cliniques et organisé un tournoi féminin junior à Fort Worth. Une caisse en bois sur son parcours à domicile, le Trophy Club Country Club à Roanoke, au Texas, abrite de nombreux trophées et 88 plaques nickelées gravées des détails de ses victoires.

La déclaration de la LPGA a identifié Bettye Odle comme partenaire de longue date de Whitworth. Il n’a pas énuméré d’autres survivants et le magazine Golf a rapporté l’année dernière que les sœurs de Whitworth, Carlynne et Evelynne, étaient décédées.