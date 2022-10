Kathy Najimy parle de Bette Midler et de « Hocus Pocus 2 » dans « The View » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Travailler avec vos héros ressemble à un travail de rêve, et il semble que Kathy Najimi serait d’accord. L’actrice a révélé que retrouver son personnage pour le tant attendu Hocus Pocus 2 après près de 30 ans depuis que l’original était un jeu d’enfant, mais elle a dit que c’était juste facile la première fois parce qu’elle était une fan inconditionnelle de sa co-star Betty Midler. Kathy, 65 ans, en a parlé après La vue co-hôte Alyssa Farah Griffin lui a demandé de retrouver Bette et Sarah Jessica Parker pour la suite lors d’un épisode le vendredi 7 octobre.

Plus à propos Kathy Najimi

Kathy a souligné La vue modérateur Whoopi Goldberg et a dit que c’était probablement comme si elle reprenait son rôle dans Acte soeur. Elle a également dit que son personnage, Mary, était très facile à saisir. “Quand vous jouez un rôle, puis vous le refaites, et peut-être que nous allons le refaire. Ce n’est pas sorcier. J’avais une motivation dans Hocus Pocus et c’était de manger autant d’enfants que possible et de faire en sorte que Winnie, le personnage de Bette Midler, m’aime le mieux », a-t-elle déclaré. “Je veux avoir un très bon monologue d’acteur sur la façon dont je suis entré dans le personnage.”

Non seulement a-t-elle pu saisir simplement les motivations de Mary, mais elle a également expliqué qu’elle avait souhaité travailler avec Bette pendant toute sa carrière. “C’était très facile pour moi, car grandir avec Bette Midler était tout pour moi. Elle était l’idole de ma vie », a-t-elle déclaré. “Puis entendre 20 ans plus tard de Jeffrey Katzenberg : ‘Nous allons faire ce film qui s’appelle Hocus Pocus, et nous avons une offre pour que vous jouiez la sœur de Bette Midler “, et j’ai pensé:” Eh bien … “”

En plus de parler du rôle, Whoopi a également mentionné à Kathy que Soeur Acte 3 était en préparation, et elle a dit qu’elle avait envie de redémarrer Hocus Pocus était au moins en partie la raison pour laquelle les dirigeants du studio pensaient donner une suite à la comédie musicale classique, près de 30 ans après la seconde. “Vous avez tous contribué à ce que cela se produise, je pense, parce qu’ils ont apporté Hocus Pocus retour, et ils ont finalement dit : « Nous ferions aussi bien de remettre ces nonnes là-bas et de voir si elles ont du jus », a déclaré Whoopi.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Hocus Pocus a longtemps été un film bien-aimé des années 90, en particulier autour d’Halloween. La suite a réuni non seulement le célèbre trio de sorcières, mais aussi Doug Jones comme Billy Butcherson. Le film est maintenant diffusé sur Disney +.