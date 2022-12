Kathy Hilton s’excuse auprès de Mariska Hargitay pour l’incident du rouge à lèvres PCA – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steven Bergman/AFF-USA.COM/MEGA/Rob Latour/Shutterstock

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Kathy Hilton63 ans, s’est publiquement excusée d’avoir appliqué son rouge à lèvres pendant l’actrice Mariska HargitayDiscours d’acceptation des People’s Choice Awards le 6 décembre. Télévision supplémentaire le 9 décembre. Ensuite, Kathy a expliqué pourquoi elle avait fait cela en premier lieu.

“En fait, je pensais que j’allais éternuer et vous ne voulez pas m’entendre éternuer, c’est l’éternuement le plus bruyant”, a ajouté la personnalité de la télévision. “Je cherchais un mouchoir, je n’avais pas de mouchoir ou de mouchoir, alors je suis devenu nerveux et j’ai juste mis du rouge à lèvres et c’était pendant son discours, alors j’ai pensé que la caméra ne serait pas focalisée sur moi. ” Kathy a ensuite rassuré les téléspectateurs qu’elle ne l’avait pas fait intentionnellement pour être malveillante. “Je ne ferais jamais rien pour être grossière intentionnellement”, a-t-elle poursuivi. « Et je suis vraiment désolé. Je m’excuse, Mariska, je suis vraiment désolée et j’ai hâte de vous parler.

Malgré les excuses de vendredi, lorsque le moment a eu lieu le mardi. soir, les téléspectateurs du PCA et les fans de Kathy se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs réactions. “Pendant que Mariska acceptait son prix, KATHY A COMMENCÉ À APPLIQUER DU GLOSS À LÈVRES OMG”, a déclaré un fan sous-titré une nouvelle publication du clip désormais viral. De nombreuses personnes ont répondu au tweet et sont venues défendre Kathy. “J’AIME KATHY HILTON !! Je soupçonne qu’elle pensait que la caméra avait zoomé sur Marissa Hargatay [sic] tout en acceptant son prix… alors… Kathy a attrapé son gloss !”, un admirateur a écrit.

Alors que Mariska acceptait son prix, KATHY A COMMENCÉ À APPLIQUER DU LIP GLOSS OMG 💀😭 #RHOBH pic.twitter.com/DaUSIgLfPP – Reines de Bravo (@queensofbravo) 7 décembre 2022

Il y avait même des gens qui ont applaudi ceux qui qualifiaient la mère de quatre enfants d’impolie. “J’ai l’impression que c’est son mécanisme de défense lorsque Kathy est mal à l’aise et ne sait pas quoi faire”, a déclaré l’admirateur. a commencé. « Elle est agitée et va directement à son brillant à lèvres. Je ne pense pas qu’elle essaie d’être impolie, c’est juste apparu comme tel. Et un utilisateur distinct a même cité RHOBH alun Kim Richard‘ ligne de pain iconique à Lisa Rina. “Ce sont les prix du choix du peuple… prenez un morceau de pain”, le fan écrit.

Kathy a rejoint la série télévisée à succès Bravo lors de sa 11e saison en tant qu ‘«amie» de l’émission, mais est ensuite revenue pour l’emblématique saison 12 en 2022. Elle est mariée à un homme d’affaires célèbre. Richard Hilton, 67 ans, et ensemble ils ont quatre enfants. A part les filles Paris41, et Nicki39 ans, ils sont aussi parents de fils Conrad28, et Baron33.

