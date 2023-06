Kathy Hilton quitte ‘RHOBH’, dit qu’elle ne reviendra pas pour la saison 13 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Tommy Garcia/Bravo

Kathy Hilton64 ans, a officiellement fermé la porte en rejoignant la saison 13 de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills! En discutant avec E ! Nouvelles le 5 juin, la mère de Paris-Hilton42 ans, a confirmé qu’elle n’allait pas rejoindre sa soeur, Kyle Richards, 54 ans, pour la prochaine saison de Bravo de la série à succès. Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait, elle a précisé qu’elle avait d’autres projets. « Non, je fais Paris amoureux« , a déclaré Kathy en référence à l’émission de sa fille sur Peacock.

Bien que Kathy ne rejoigne pas la saison 13 de RHOBH, elle anticipe une saison passionnante. « Mais je sais que ça va être génial. C’est toujours intéressant et amusant et beaucoup du drame », a déclaré la beauté blonde à la sortie. La femme de 64 ans a rejoint la série pour la première fois en tant qu ‘«amie de» en 2021, pour la saison 11. Au cours de la saison 12, les choses sont devenues un peu tumultueuses pour Kathy et sa sœur, Kyle, qui ont été ouvertes dans l’émission à propos de leur sur – et hors relation.

La saison dernière, la « crise » de Kathy, alors que Lisa Rina, 59 ans, l’a appelé de manière célèbre, a occupé une grande partie du temps d’écran après que les dames aient fait un voyage à Aspen. À l’époque, Lisa a allégué que Kathy avait dit qu’elle voulait «détruire» Kyle et sa famille. «Nous montons dans la camionnette de sprinter et Kathy commence à crier à propos de tout. Et elle dit des choses comme, ‘Je vais arrêter NBC, Bravo. Je vais démonter cette émission à moi tout seul. Je vais tous vous ruiner », a déclaré Lisa. « Et elle crie qu’elle a créé Kyle. Kathy est responsable de Kyle et elle a dit: « Je détruirai Kyle et sa famille si c’est la dernière chose que je ferais. »

Mis à part le drame, Kathy et Kyle ont apparemment mis leurs différences de côté récemment lorsqu’ils ont rendu visite à leur nièce Whitney Davis‘ douche nuptiale le 17 mai. Sur une photo partagée via Instagram de Kyle, les sœurs ont posé en groupe pour célébrer Whitney. Plus encore, leur sœur, Kim Richard, 58 ans, qui a filmé des épisodes de la saison 13, était également présent. « Ma belle nièce @whittlesdavis va se marier Une belle douche pour nos Whittles. Tellement heureuse pour vous et @lukegrahamwhite », a-t-elle légendé la photo à l’époque.

Pendant la conversation de Kathy avec E ! Nouvelles, elle a admis que la douche nuptiale s’était « bien déroulée ». Fait intéressant, lorsqu’on lui a demandé si elle et Kyle feraient amende honorable bientôt, elle a répondu: « J’aimerais. » Et quelques jours auparavant, le 1er juin, Kyle avait parlé au même point de vente de leur lien tendu. « Nous avons parlé à la douche », a déclaré la mère de quatre enfants. «Les choses ne vont évidemment pas bien, je pense que la plupart des gens le savent. Mais nous sommes une famille, nous sommes du sang. Nous reviendrons toujours ensemble. La prochaine saison de l’émission devrait être diffusée dans la seconde moitié de 2023.

