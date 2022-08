Kathy Hilton pensait que Lizzo était Gabourey Sidibe sur ‘WWHL’: ‘Precious?’ – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Parfois, il n’y a rien de mal à dire : « je ne sais pas ». Un tel cas a été exposé lors de l’édition du mercredi 10 août de Regardez ce qui se passe en directlorsque Kathy Hilton a rejoint son camarade Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills co-vedette Cristal Kung Minkoff sur le divan. Au cours d’un segment intitulé “Will Kathy Know Them?”, Animateur Andy Cohen a demandé à Kathy, 63 ans, si elle reconnaissait certaines personnes célèbres. Lorsqu’une image de Lizzo est apparu, Andy, 54 ans, a demandé à Kathy si elle reconnaissait le chanteur “About Damn Time”. “Je me sens comme si”, a déclaré Kathy avant de demander, “Precious?”

L’équipe sur le plateau a éclaté de rire lorsque Kathy a suggéré que Lizzo était Gabourey Sidibéqui a joué le rôle du personnage Precious dans le film de 2009 Precious : D’après le roman ‘Push’ de Sapphire. Kathy confond Lizzo pour Gabourey et référant pour elle par le personnage de Gabourey était un peu gênant, et Crystal a essayé de sauver sa co-star. «Elle est précieuse, cependant. Lizzo est précieuse. Kathy a ajouté : « C’est comme ça que je l’appelle ! Son surnom est Precious, pour moi. À partir de là, Andy a fait avancer le segment.

Bien que Kathy n’ait peut-être pas voulu dire de malveillance délibérée dans sa confusion, l’acte des Blancs (et des institutions blanches, comme les médias) identifiant à tort les personnes de couleur est considéré comme faisant partie d’un problème cognitif appelé l’effet de race croisée – ou l’impression que les gens d’une race autre que la vôtre se ressemblent tous, selon le Poste de Washington. “Si nous identifions simplement quelqu’un comme une” personne noire “, alors c’est ainsi que nous allons le voir”, Kareem Johnsonprofesseur de psychologie et de neurosciences à l’Université Temple, a déclaré au Poste de Washington.

“Nous avons beaucoup plus de difficulté à reconnaître les personnes d’un groupe racial différent que le nôtre”, ajoute le professeur Johnson. Cette erreur implique que les Blancs sont considérés comme des individus, les autres groupes non blancs étant perçus comme un monolithe et que leur appartenance ethnique est leur caractéristique déterminante.

« Je serais appelé [the name of] la seule autre femme noire qui était au bureau, qui était des nuances et des nuances plus sombres que moi, tout le temps », a déclaré Akilah Cadet, qui a fondé une société de conseil en diversité et inclusion, à la BBC en 2021.

Brent Hugues, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Riverside, a publié en 2019 une recherche sur le cortex visuel de haut niveau – la zone du cerveau utilisée pour traiter les visages – sur un groupe de participants blancs. Le groupe a reçu des photos de visages de personnes noires et blanches, et les chercheurs les ont légèrement modifiées pour voir comment le cerveau des participants réagissait. Les cerveaux des participants réagissaient fortement aux différences subtiles dans les visages blancs mais n’enregistraient aucune différence dans les visages noirs.

“Cette zone du cerveau qui est censée être spécialisée pour les visages réagit vraiment beaucoup, beaucoup plus, ou presque de manière sélective, aux visages blancs, et traite les visages noirs presque comme s’ils n’étaient pas des visages”, a déclaré Hughes, selon la BBC. « Vous voyez quelqu’un comme faisant partie d’un autre groupe et vous le traitez : vous identifiez son appartenance à un groupe racial. Et puis vous coupez en quelque sorte le traitement à ce niveau. Les gens manquent de motivation pour traiter un individu plus profondément.

Cependant, il existe des moyens de réinitialiser cela et de désapprendre ce comportement. « Lorsque vous rencontrez des gens pour la première fois, regardez leur visage. Remarquez les détails du visage et surtout, réfléchissez à leur situation », explique Susan Fiske, professeur de psychologie à l’Université de Princeton. “La réflexion dans l’individualisation des gens lorsque vous les rencontrez pour la première fois peut aider, et vous êtes alors moins susceptible de les confondre avec d’autres personnes.” Et, si vous participez à une émission télévisée de fin de soirée et que l’animateur vous demande d’identifier une femme que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez simplement dire que vous ne savez pas.