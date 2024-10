Kathy Hilton partage un message de soutien à Kim Richards au milieu d’une rechute (Exclusif)

Kathy Hilton envoie un soutien fraternel à Kim Richards.

Hilton, 65 ans, a donné à PEOPLE une brève mise à jour sur Kim, 60 ans, qui aurait eu des problèmes de toxicomanie, le samedi 5 octobre, lors de l’événement Rebecca Vallance x Nicky Hilton Holiday Collection organisé par MyTheresa au domicile de Hilton à Los Angeles.

« Nous l’aimons et nous la soutenons, et c’est tout ce que je peux dire », a déclaré Hilton.

Lorsqu’on lui a demandé si Kim allait mieux, Hilton a répondu « Oui », avant d’ajouter : « Je pense que dans le monde, il y a toujours de l’espoir ».

Kim Richards et Kathy Hilton en 2022.

Amanda Edwards/Getty



Les problèmes de dépendance de Kim ont été documentés au fil des années, notamment en 2010, lorsque sa sœur Kyle Richards, 55 ans, a révélé qu’elle était alcoolique. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Kim est entrée en cure de désintoxication l’année suivante et a également passé du temps en cure de désintoxication en 2015 après avoir été accusé d’ivresse publique.

En septembre, TMZ a rapporté que Kim séjournait dans un hôtel Hilton au début du mois et avait ensuite été placée en détention psychiatrique 5150 et emmenée à l’hôpital suite à un comportement « incohérent ». Une fois libérée, Kyle a proposé de l’emmener chez elle.

Peu de temps après, le 25 septembre, le département de police de Los Angeles a confirmé à PEOPLE qu’un incident s’était produit dans la région d’Encino, où une source a déclaré à PEOPLE que Kyle était propriétaire d’une maison dans laquelle Kim avait récemment séjourné. paix » après qu’une femme aurait violé une ordonnance de ne pas faire, mais ils ont ensuite déterminé qu’il n’y avait aucune ordonnance au dossier et qu’aucun crime n’avait été commis.

TMZ a également rapporté que la famille de Kim avait coupé tout contact avec elle, espérant qu’elle redeviendrait sobre tout en étant exclue.

Une source a déclaré à PEOPLE en septembre que « la dépendance à l’alcool de Kim était une source constante de conflit entre elle et ses sœurs ».

« Cela pèse particulièrement lourd sur Kyle, qui a toujours été le plus inquiet de la famille », a ajouté la source. « Elle fait de son mieux pour prendre soin de Kim – et finance essentiellement la vie de Kim, avec Kathy – mais ne sait jamais où se situe la frontière entre aider et permettre. »

La famille de Kim reconnaît que la star de télé-réalité est dans « une très mauvaise passe », mais ne parle pas de la situation.

« La famille est très discrète sur les détails, mais d’après le peu qu’ils ont dit, il est clair qu’ils ont atteint un nouveau point de rupture avec elle », a ajouté la source, soulignant que « cela s’est déjà produit ».

« C’est le même cycle : le chaos jusqu’à ce qu’il y ait un incident qui remet Kim sur les rails, puis une brève stabilité pendant qu’ils réparent leur relation, puis la boisson recommence, Kim trouve des excuses, Kyle plaide pour qu’elle obtienne de l’aide, etc., etc. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA au 1-800-662-HELP.