Kathy Hilton partage son « soutien » à sa sœur Kim Richards au milieu d’une prétendue rechute

Kathy Hilton a brièvement parlé de sa sœur Kim Richards après que cette dernière aurait été placée en détention psychiatrique au milieu d’une rechute de toxicomanie.

« Nous l’aimons et nous la soutenons, et c’est tout ce que je peux dire », a déclaré l’ancienne actrice de « Real Housewives of Beverly Hills ». dit aux gens lors de l’événement Rebecca Vallance x Nicky Hilton Holiday Collection Celebration à son domicile samedi.

Lorsqu’on lui a demandé si Richards allait mieux, la personnalité de la télévision, 65 ans, a répondu : « Oui, je pense que dans le monde, il y a toujours de l’espoir. »

Les paroles de soutien de Hilton interviennent après que Richards, 60 ans, aurait été placé en détention pendant 72 heures pour comportement « incohérent » début septembre alors qu’il se trouvait à l’hôtel Hilton de Los Angeles.

Selon TMZ, l’ancienne enfant star séjournait à l’hôtel lorsqu’elle a commencé à se comporter de manière erratique.

Lorsqu’elle aurait refusé de quitter les lieux, elle aurait été placée en détention provisoire et transportée à l’hôpital en ambulance.

Kim a ensuite emménagé dans une maison de Los Angeles appartenant à sa sœur cadette, Kyle Richards.

Bien qu’elle soit partie peu de temps après, l’actrice est rentrée chez elle, ce qui a incité les voisins à appeler la police, soucieux de son bien-être.

Selon TMZ, les autorités ont appris que Kyle ne voulait pas que sa sœur aînée soit là parce qu’elle avait été interrompue dans l’espoir de la faire dégriser.

Des sources ont déclaré plus tard à People que Kim était dans « un très mauvais endroit » et que sa famille ne savait pas comment gérer la situation.

« La famille est très discrète sur les détails, mais d’après le peu qu’ils ont dit, il est clair qu’ils ont atteint un nouveau point de rupture avec elle », a déclaré une source proche, ajoutant : « Cela s’est déjà produit auparavant. »

La source a partagé que la lutte de Kim contre l’abus d’alcool « a été une source constante de conflits » avec sa famille, en particulier avec Kyle, qui est sobre.

« Cela pèse particulièrement lourd sur Kyle, qui a toujours été le plus inquiet de la famille », a poursuivi la source, expliquant que la star de « Halloween » ne sait pas si elle « aide » ou « permet » Kim.

Kim a joué dans « RHOBH » de la saison 1 à 5 aux côtés de Kyle, qui a révélé sa dépendance à l’alcool.

L’ancien élève de Bravo, qui était en cure de désintoxication en 2011, avait déjà été arrêté après une ivresse déchaînée à l’hôtel Beverly Hills en 2015.