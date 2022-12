Kathy Hilton met du rouge à lèvres derrière Mariska Hargitay aux PCA – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Todd Williamson/Rich Polk/E ! Divertissement/NBC

Les téléspectateurs des People’s Choice Awards ont été un peu distraits par Kathy Hilton, lorsque Mariska Hargitay prononçait son discours d’acceptation pour le prix Drama TV Star 2022 au Afficher le mardi 6 décembre. La star de télé-réalité, 63 ans, a été vue debout derrière l’actrice, 58 ans, fouillant dans son sac à main pour se maquiller. En dépit d’être un peu maladroit, c’était toujours hilarant.

Plus à propos Mariska Hargitay

Pas Kathy Hilton debout juste derrière maladroitement et mettant du rouge à lèvres. vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses 😂😂😂 #PCA #rhobh pic.twitter.com/kaMKLWXmuY — BravoBabe (@thebravobabe_) 7 décembre 2022

Mariska a reçu le prix pour son travail sur Loi et ordre : Unité spéciale des victimeset le casting de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills lui a remis le prix. Pendant que l’actrice prononçait son discours, Kathy se tenait juste derrière elle, toujours dans le plan de la caméra. Elle semblait penser qu’elle n’avait pas été vue, car elle ouvrit nonchalamment son sac à main et chercha son rouge à lèvres, avant de le sortir et de l’appliquer rapidement.

Il pourrait y avoir 100 personnes dans la salle et Kathy Hilton continuera à agir comme si elle était la seule là-bas 😂 #RHOBH #PCA pic.twitter.com/8VFRTmco1N – Collin Michael (@CollinDueno) 7 décembre 2022

Les téléspectateurs étaient un peu déchirés par le fait que Kathy retouche son maquillage à l’écran. Certaines personnes pensaient que c’était juste un moment gênant et hilarant lors de la cérémonie de remise des prix. “Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses”, un fan a écrit. “Il pourrait y avoir 100 personnes dans la salle et Kathy Hilton continuera à agir comme si elle était la seule là-bas”, a déclaré une autre personne. tweeté avec un emoji riant et pleurant.

Comment extraordinairement grossier @KathyHilton. Je ne peux pas croire que je (et tous les autres téléspectateurs) viens de te regarder appliquer du rouge à lèvres, éponger dessus et soupirer au milieu de celui de Mariska Hargitay @le choix des gens discours d’acceptation du prix. Ne devient pas plus égocentrique que ça. Honte à toi. – LB (@itsle_bay) 7 décembre 2022

Pourtant, certaines personnes sur Twitter pensé que c’était “grossier” et inconsidéré. « Comme Kathy Hilton est extraordinairement impolie. Je ne peux pas croire que je (et tous les autres téléspectateurs) viens de vous regarder appliquer du rouge à lèvres, l’éponger et soupirer au milieu du discours d’acceptation du People’s Choice Award de Mariska Hargitay. Ne devient pas plus égocentrique que ça. Honte à vous », a écrit une personne.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Mariska ne semblait pas avoir remarqué Kathy derrière elle, et elle semblait très fière de recevoir le prix. Quand elle est montée sur scène, elle a étreint quelques-uns des membres de la distribution, dont Kathy. Malgré le moment gênant, les deux femmes étaient absolument magnifiques. La RHOBH La star portait une mini-robe violet clair avec un châle assorti, tandis que Mariska portait un chemisier blanc et une jupe dorée. Les deux femmes ont partagé de meilleurs regards sur leurs looks incroyables sur leurs profils Instagram.

Alors que Mariskka a remporté le prix TV Drama Star, elle a également été nominée pour le prix Female TV Star of 2022, mais elle a perdu contre Ellen Pompeo. Les dames de RHOBH ont également été nominés pour le Reality Show of 2022 Award, mais ont perdu contre Les Kardashian. Tous les deux Garcelle Beauvis et Kyle Richards de l’émission ont également été nominés pour Reality TV Star de 2022, mais ont perdu contre Khloe kardashian.