Kathy Hilton explique pourquoi elle ne s’est pas « mise au milieu » de la querelle entre Kyle Richards et Dorit Kemsley

Kathy Hilton a déclaré à Page Six qu’elle restait à l’écart de la querelle de sa sœur Kyle Richards avec Dorit Kemsley lors de la nouvelle saison de « The Real Housewives of Beverly Hills ».

« Je pense qu’avec Dorit et Kyle, j’ai le sentiment que si je me retrouve au milieu de quelque chose, ils vont se réconcilier et ensuite, je suis le méchant, donc Kyle est une grande fille et elle sait très bien se gérer. eh bien », nous a dit Hilton à Gala du 20e anniversaire de NephCure « Countdown to a Cure » à l’hôtel Pierre à New York mercredi.

Elle a ajouté qu’elle sera « toujours » là pour sa sœur, mais elle sait que Richards est un pro de la télé-réalité.

Kathy Hilton s’est entretenue avec Page Six lors du gala du 20e anniversaire de NephCure « Countdown to a Cure » à l’hôtel Pierre de New York mercredi. Page six

« Kyle est une grande fille et elle sait très bien se comporter », a déclaré Hilton à propos de sa sœur lorsqu’on l’a interrogé sur la querelle de Richards avec Dorit Kemsley. Heidi Gutman/NBCUniversal

« Je pense qu’elle peut se débrouiller seule et elle fait du bon travail en le faisant très bien », a déclaré Hilton.

Hilton, 65 ans, a déclaré qu’elle s’était « beaucoup amusée » à reprendre son rôle d’amie dans la saison 14 de la série à succès Bravo. Elle a également partagé qu’outre Richards, elle était devenue la plus proche des co-stars Sutton Stracke et Garcelle Beauvais.

Hilton a également parlé du drame après que la bande-annonce de la nouvelle saison ait montré Richards et Kemsley – qui étaient auparavant les meilleurs amis – se livrant à plusieurs disputes houleuses.

Les fans ont vu Richards et Kemsley, photographiés ici en 2021, résoudre leurs problèmes dans la bande-annonce de la nouvelle saison de « The Real Housewives of Beverly Hills ». MÉGA

Les anciens meilleurs amis se lancent dans plusieurs matchs hurlants au cours de la nouvelle saison. Getty Images pour Timonerie

À un moment donné du teaser, les anciens amis en viennent presque aux mains lorsque Richards crie à Kemsley : « Qu’est-ce que tu veux de moi, putain ?

«Je veux que tu arrêtes de m’élever la voix, putain!» Kemsley crie en retour, avant qu’ils ne se rapprochent l’un de l’autre et que des éclats de verre puissent être entendus.

Richards et Kemsley se retrouvent dans au moins deux autres désaccords passionnés – dont un dans lequel Kemsley prétend que Richards pense qu’elle est une « putain d’idiot ».

Richards et Kemsley ont commencé à s’affronter à la fin de la saison 13. Todd Williamson/Bravo

Les co-stars de « RHOBH » ont cessé de parler après que Kemsley ait révélé un texte de Richards dans la série. Chelsea Guglielmino/Bravo

L’amitié de longue date des Bravolebrities a pris un tournant la saison dernière après que Kemsley a affirmé que Richards lui avait envoyé un SMS « manipulateur » lui demandant de parler en privé avant les retrouvailles de la saison 13. Richards s’est ensuite mis en colère lorsque Kemsley a révélé leurs messages privés dans l’émission.

Les fans verront leurs malheurs d’amitié se manifester dans la nouvelle saison, qui débutera le 19 novembre.

Hilton faisait partie des nombreuses stars de télé-réalité présentes Gala du 20e anniversaire de NephCure « Countdown to a Cure » pour soutenir Jennifer Geisser, directrice de NBCUniversal, alors qu’elle acceptait le prix Alvin Levine pour ses contributions à la défense et à la recherche sur la santé rénale.

La nouvelle saison de « RHOBH » débute le 19 novembre. BRAVO

Hilton a également qualifié la nouvelle saison de « très amusante ». Page six

« Je suis là pour Jennifer et je l’adore vraiment », nous a dit Hilton. « C’est une si bonne dame. »

Dorinda Medley, ancienne star de « Real Housewives of New York City », a également fait l’éloge du travail de Geisser au sein de l’organisation pendant 20 ans, depuis que le fils de Geisser a reçu un diagnostic de maladie rénale chronique appelée syndrome néphrotique.

« Nous allons collecter des fonds pour des recherches plus révolutionnaires, pour les familles et pour les patients », nous a expliqué Medley. « Je suis très heureux d’être ici pour représenter Jennifer Geisser, et je suis tellement fier d’elle. »

La star de « Real Housewives of New Jersey » Teresa Giudice nous a expliqué qu’elle connaissait Geisser et son fils depuis plus d’une décennie et qu’elle avait commencé à travailler avec l’organisation lorsqu’elle s’est associée à eux –– et a collecté 70 000 $ –– lors de son apparition dans « All -Star Celebrity Apprentice »en 2012.

Margaret Josephs, Melissa Gorga, Luann de Lesseps, Andy Cohen, Dorinda Medley, Tamra Judge et Heather Dubrow ont toutes manifesté mercredi leur soutien à la directrice de NBCUniversal, Jennifer Geisser. Heidi Gutman/NBCUniversal

Plusieurs Bravolebrities nous ont fait l’éloge du travail de Geisser avec NephCure pour la promotion de la santé rénale. Heidi Gutman/NBCUniversal

« Je l’ai rencontré quand il avait 7 ans et ma fille à l’époque avait 7 ans, et quand je l’ai rencontré, il était très malade, alors j’ai voulu l’aider », a déclaré Giudice.

Les stars de « Real Housewives of Orange County » Heather Dubrow et Terry Dubrow, Tamra Judge et Eddie Judge, Emily Simpson et Gina Kirschenheiter se sont également présentées pour soutenir l’organisation.

Les co-stars de Giudice, Melissa et Joe Gorga, Margaret Josephs et Joe Benigno, Jennifer et Bill Aydin, ainsi que Jenn et Jeffrey Fessler étaient également présents.

Parmi les autres Bravolebrities qui ont complété les participants figuraient Andy Cohen, la star de « Summer House » Kyle Cooke et l’ancienne de « RHONY » Luann de Lesseps.