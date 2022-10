Kathy Hilton explique pourquoi elle a qualifié sa sœur Kyle Richards de “cruelle et dégoûtante”

Kathy Hilton clarifie les commentaires qu’elle a faits en qualifiant sa sœur, Kyle Richards, de “cruelle” et de “dégoûtante”.

“C’est moi qui ai été intimidé et persécuté pendant dix mois”, a déclaré Richards à Fox News Digital lors du 36e Carousel of Hope Ball à Los Angeles, qui s’est tenu au Beverly Hilton. “Et j’ai dit:” C’est cruel et dégoûtant. “”

La déclaration de Hilton fait suite à une réunion spéciale explosive “Real Housewives of Beverly Hills”, qui a conduit à un drame continu entre les deux sœurs.

Interrogé sur leur relation aujourd’hui, Hilton a répondu: “Écoutez, c’est ma sœur, je l’aime et je l’adore, et je voulais juste un peu de renfort. C’est tout. Et finalement elle l’a fait.”

Un représentant de Richards n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Hilton s’est ouvert à Fox News Digital lors du gala du samedi soir, qui a permis de recueillir plus de 1,7 million de dollars pour la Children’s Diabetes Foundation et le Barbara Davis Center for Diabetes, et a présenté des performances de John Legend et Andy Grammer.

L’actrice Diane Keaton a reçu le “Brass Ring Award” lors de l’événement, qui a réuni des dirigeants des industries du cinéma, de la musique et de la télévision.

LISA RINNA SUPPRIME L’HISTOIRE INSTAGRAM ACCUSANT KATHY HILTON DE PAYER LE DIRECTEUR MARKETING POUR COMMENCER FEUD

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après les retrouvailles dramatiques de l’émission Bravo, sa coéquipière Lisa Rinna a attaqué Hilton pour avoir insulté l’ensemble de la distribution, y compris sa sœur Richards.

Hilton avait précédemment qualifié Rinna de “plus grande brute d’Hollywood”.