Kathy Hilton confond Lizzo avec “Precious” dans “Watch What Happens Live”, les fans dégoûtés

Lors d’une apparition dans “Watch What Happens Live”, Kathy Hilton a raté un jeu et identifié par erreur la chanteuse Lizzo comme étant “Precious”.

Precious est un personnage interprété par Gabourey Sidibe dans le film “Precious”.

Dans l’épisode, l’animateur Andy Cohen a demandé à Hilton de jouer le segment “Will! Kathy! Know Them?” où Crystal Kung Minkoff, co-vedette de Hilton dans “Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills” et invitée invitée serait invitée si elle pense que Hilton peut nommer un visage célèbre. Si elle répondait par oui, alors Hilton devrait répondre.

Hilton en réponse a dit: “J’ai l’impression que je le fais? Précieux?”

Les remarques de Hilton ont été accueillies par des rires et un “non” catégorique de la part de Cohen. On voit Minkoff mettre sa main sur sa tête avec embarras.

Dans un effort pour apaiser la situation, Minkoff a déclaré: “Elle est précieuse cependant, Lizzo est précieuse.”

Hilton, allant de pair, “C’est comme ça que je l’appelle! Son surnom est” Précieux “pour moi.”

Cohen a couvert son visage de cartes de questions, semblant horrifié par le flub de Hilton.

Les fans sont allés sur Twitter pour partager leurs réflexions sur l’incident, l’un d’entre eux écrivant : “C’est un commentaire assez raciste, mais parce que les fans aiment Kathy, ils en rient.”

Une autre personne a dit : “Eh bien, ça y est. Kathy a confirmé à peu près sa façon de voir le monde. Elle voit des gens qui ne l’aiment pas du tout. Elle ne peut pas distinguer une personne d’une autre. Et c’est un problème. explique beaucoup de choses. Et rien de tout cela n’est bon.

Pendant le match, cependant, Hilton ne pouvait pas non plus nommer Dwayne Johnson ou Justin Timberlake.

Ni Sidibe ni Lizzo n’ont répondu à l’erreur de Hilton.

Un représentant de Hilton n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.