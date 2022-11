Kathy Griffin suspendue de Twitter après s’être fait passer pour Elon Musk – National

Le compte Twitter de la comédienne Kathy Griffin a été suspendu dimanche après avoir changé le nom et la photo de son profil vérifié en Elon Musk.

Musk, 51 ans, a officiellement acheté Twitter en octobre pour 44 milliards de dollars.

Au mépris direct des affirmations du nouveau propriétaire de Twitter selon lesquelles tous les comptes se faisant passer pour quelqu’un d’autre – sans mention claire que le compte est une parodie – seraient suspendus, Griffin, 62 ans, s’est moqué de Musk.

Avec le nom et la photo de Musk, elle a exhorté les Américains à protéger le droit à l’avortement et à voter pour le Parti démocrate lors des prochaines élections américaines de mi-mandat. (Lundi, Musk a encouragé ses followers à voter républicain.)

“À l’avenir, tous les comptes Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement la” parodie “seront définitivement suspendus”, a décrété Musk dimanche.

Il a affirmé avant sa prise de contrôle que les comptes recevaient “un avertissement avant suspension”, mais que ce ne serait plus le cas.

Auparavant, nous émettions un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue. – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2022

Suite à ses tweets, Griffin, se faisant passer pour Musk, a écrit: “J’ai décidé que voter bleu pour leur choix était juste.”

Il n’est pas clair si la suspension de Griffin était due à son imitation de Musk.

Griffin ne s’est pas arrêtée non plus après la suspension de son compte ; au lieu de cela, la comédienne s’est connectée au compte de sa défunte mère et a tweeté “#FreeKathy”.

Dimanche également, Musk a répondu sur Twitter aux informations selon lesquelles le compte de Griffin avait été suspendu. En plaisantant, Musk a écrit que Griffin avait été “suspendu pour s’être fait passer pour un comédien”.

Il a affirmé qu’elle pourrait récupérer son compte pour 8 $, le coût futur d’une coche bleue vérifiée sur Twitter.

En fait, elle a été suspendue pour s’être fait passer pour un comédien – Elon Musk (@elonmusk) 7 novembre 2022

Pour 8 $ – Elon Musk (@elonmusk) 7 novembre 2022

En utilisant le profil de sa défunte mère, Griffin a répondu aux tweets de Musk. Elle a qualifié Musk de “trou” et de “hack”.

“S’il vous plaît, faites un meilleur travail pour gérer cette entreprise. Avant, cela signifiait quelque chose », a-t-elle écrit avant de signer en tant que « KG ».

Je veux dire… tu as volé cette blague, connard. Les gens publient cette blague depuis des heures, espèce de pirate.

Écoutez, s’il vous plaît, faites un meilleur travail pour diriger cette entreprise. Avant, ça signifiait quelque chose.

C’est KG d’ailleurs – Maggie Griffin (@TipItMaggieG) 7 novembre 2022

Lundi, Griffin a continué la blague. Elle a prétendu être Maggie Griffin contactant Musk “du monde des esprits”.

“Ce n’est pas une parodie. C’est le véritable fantôme de la mère amoureuse du vin en boîte de Kathy Griffin qui dit que je vais devenir ivre et vous lancer mes cartes de bingo », a écrit Griffin.

Elon, c’est Maggie qui vous contacte depuis le monde des esprits, dites-vous que vous êtes un connard. Ce n’est pas une parodie. C’est le véritable fantôme de la mère amoureuse du vin en boîte de Kathy Griffin qui dit que je vais devenir pompette et vous lancer mes cartes de bingo ! PAS UNE PARODIE.

À la lune, un ** trou. #FreeKathy https://t.co/NmIsNzHwVP – Maggie Griffin (@TipItMaggieG) 7 novembre 2022

Griffin n’est pas la seule personne à voir son compte suspendu pour avoir usurpé l’identité de Musk.

La comédienne Sarah Silverman a affirmé que son compte était verrouillé lorsqu’elle a changé son nom et sa photo en Musk et tweeté“Je suis un absolutiste de la liberté d’expression et je mange du doody au petit-déjeuner tous les jours.”

YouTuber (et troll Internet bien connu) Ethan Klein a également affirmé que son compte avait été suspendu pour avoir usurpé l’identité de Musk. Dans une vidéo TikTok publiée dimanche soir, Klein a déploré de manière ludique qu’il ait été « définitivement banni de Twitter par le supposé guerrier de la liberté d’expression, Elon Musk ».

Avec son nom et sa photo changés en Musk, Klein a tweeté: «Même si Jeffrey Epstein a commis des crimes horribles, il me manque toujours des nuits comme celle-ci pour sa chaleur et sa camaraderie. [sic]. Repose en paix mon vieil ami.”

Deux autres comptes prétendant séparément être le journaliste conservateur américain et influenceur de droite Andy Ngo et l’acteur Keanu Reeves ont également été suspendu.

Au moment d’écrire ces lignes, les allers-retours se poursuivent.