Kathy Griffin subit une chirurgie des cordes vocales après une bataille contre le cancer du poumon – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Kathy Griffon, 62 ans, a révélé qu’elle avait récemment subi une opération des cordes vocales pour restaurer sa voix, dans une nouvelle vidéo TikTok. La comédienne, qui a traversé une bataille contre le cancer du poumon, a montré des images d’elle dans une salle d’opération d’un hôpital le jour même où elle a subi l’intervention. Elle a également montré une vidéo de l’intérieur de ses cordes vocales alors que le médecin les regardait à travers une lunette.

@kathygriffin J’apprécie tellement que vous suiviez mon heure pour retrouver ma voix après le #cancer du poumon !!! Merci beaucoup au Dr Barbu !!! #wellnessjourney #cancer #survivor #fyp #foryoupage #comedia #comedian #standup #standupcomedy #vocal #kathygriffin ♬ son original – realkathygriffin

« J’apprécie tellement que vous suiviez mon heure pour retrouver ma voix après #cancer du poumon !!! Merci beaucoup au Dr Barbu !!!” elle a légendé la vidéo avant de la terminer avec les hashtags, #voyagebien-être #cancer #survivant #fyp #pourvouspage #comédia #comédien #se lever #standupcomedy #vocal #kathygriffin.

La dernière vidéo de Kathy a suscité beaucoup d’amour de la part des fans dans la section des commentaires. « Tellement heureux pour vous », a écrit un fan, tandis qu’un autre a partagé, « C’était cool. Je te souhaite le meilleur. » Un troisième fan s’est exclamé: « Fantastique nouvelle! » et un quatrième a écrit : « Omg… je suis tellement heureuse que vous ayez trouvé une femme chirurgienne aussi incroyable ! Amour et prières pour vous ❤️Vous êtes si fabuleux et merveilleux 🥰.”

Avant que Kathy ne se fasse opérer des cordes vocales, elle a révélé son diagnostic de cancer et l’opération qu’elle avait subie dans un autre article en ligne en 2021. « Oui, j’ai un cancer du poumon même si je n’ai jamais fumé », avait-elle déclaré à l’époque. « J’espère qu’il n’y aura pas de chimio ni de radiothérapie après cela, et je devrais avoir une fonction normale avec ma respiration. Je devrais être opérationnel comme d’habitude dans un mois ou moins.

Elle a également parlé de la façon dont elle a obtenu le vaccin COVID, qui l’a aidée. « Bien sûr, je suis complètement vacciné contre le Covid. Les conséquences de ne pas être vacciné auraient été encore plus graves. Veuillez vous tenir au courant de vos visites médicales. Cela vous sauvera la vie », a-t-elle déclaré.

Une partie de son traitement impliquait l’ablation d’un demi-poumon et elle a admis que c’était plus un processus qu’elle ne le pensait. «Pour être honnête, cette opération contre le cancer a été un peu plus que ce à quoi je m’attendais», a-t-elle écrit dans un post Instagram en août 2021. «Ce soir sera ma première nuit sans analgésiques narcotiques. Bonjour Tylenol, mon nouveau meilleur ami ! Avec plus d’un an d’abstinence et sans drogue, je sais maintenant que je peux faire cela et tout ce que je veux sans ces pilules diaboliques. Tu sais quoi ? J’ai plus peur de la drogue et de la toxicomanie que du cancer. Donc, je pense que ça ira.

En novembre 2021, Kathy a annoncé qu’elle était sans cancer, dans une interview sur Jimmy Kimmel en direct. « J’ai subi une intervention chirurgicale, vous n’allez pas le croire – donc, je n’ai jamais fumé mais j’ai un cancer du poumon. En août, on m’a enlevé la moitié de mon poumon gauche. Je ne plaisante même pas », a-t-elle déclaré à l’hôte avant d’expliquer que sa voix avait été temporairement altérée par un tube d’intubation qui a affecté sa corde vocale. « Alors maintenant je suis comme Minnie Mouse se rencontre Marilyn Monroe, » elle a ajouté.

« Ça va guérir, mais j’en profite en quelque sorte. Je suis un bon deux octaves plus haut, je pense. C’est plus haut que Mariah Careyje le sais », a-t-elle plaisanté.

