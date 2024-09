Kathy Griffin rejette l’idée qu’elle ait été « annulée »

Si quelqu’un devait s’opposer à la grande peur de l’« annulation » de la comédie, il était tout à fait approprié que ce soit Kathy Griffin, la rare humoriste qui a réellement fait face à des conséquences majeures (juridiques et autres) pour avoir fait une blague. Dans un nouveau profil pour Le Hollywood ReporterGriffin admet qu’elle a l’impression d’être « toujours annulée » à Hollywood parce qu’elle ne parvient pas à obtenir un contrat pour une émission spéciale, puis revient rapidement sur ses propos. « Les gens me disent que la même chose est arrivée à moi et à Gina Carano », se moque-t-elle. « S’il vous plaît, ne comparez pas Kathy Griffin prenant une photo de protestation à un négationniste de l’Holocauste. Je n’ai pas sorti mon pénis comme Louis [C.K.]« Je n’ai pas été annulé. J’ai fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour quelque chose que je ne regrette pas. »

Griffin essaie toujours d’obtenir un accord spécial pour le matériel qu’elle a fait pendant sa tournée, Kathy Griffin : Ma vie sur la liste des personnes souffrant de SSPT. Cet objectif est rendu plus difficile par les répercussions continues de sa séance photo avec un faux Donald Trump décapité et par son inimitié persistante avec Andy Cohen. (« Il y a tellement de plateformes là-bas, et Peacock ne peut pas être hors de la table juste à cause d’Andy, n’est-ce pas ? »). Bien qu’elle maintienne la photo, la situation l’a évidemment affectée à hauteur de plus d’un million de dollars en frais juridiques et de beaucoup de temps passé à traiter son syndrome de stress post-traumatique. Le rejet d’Hollywood semble également faire mal ; elle se souvient d’avoir parlé avec la légendaire Chaka Khan, « et elle m’a dit : « Je t’observe depuis longtemps, et tout ton truc, c’est que tu t’en fous. Mais tant que tu ne t’en fous pas vraiment, tu ne seras pas libre. » Et Chaka a raison. Ça me dérange toujours. »

Mais cela ne la dérange pas suffisamment pour qu’elle retire une partie du contenu de Trump de son émission spéciale actuelle. (Pour ce que ça vaut, THR (L’ex-président n’est pas un élément majeur de son programme de plus de deux heures). En fait, lorsqu’on lui demande si elle modifierait l’une de ses blagues à la suite de la tentative d’assassinat, la réponse de Griffin est définitive : « Non, et je ne peux pas croire que ce putain de type ait raté son coup. Je l’ai mentionné lors de deux concerts. J’ai juste dit : « On était à deux doigts de réussir ! » Les gens ont applaudi et ri, et je suis passée à autre chose. »