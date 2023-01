Kathy Griffin glisse sur CNN, Andy Cohen avant la couverture du Nouvel An

Kathy Griffin a tiré sur CNN et Andy Cohen avant la diffusion du réveillon du Nouvel An sur le réseau samedi.

“J’ai hâte de regarder Miley et Dolly ce soir”, a écrit la comédienne, qui a été licenciée de son concert annuel de co-animation du Nouvel An avec son ami de l’époque, Anderson Cooper, sur Instagram, faisant référence à l’émission concurrente du Nouvel An de NBC avec Miley. Cyrus et Dolly Parton.

Griffin a été retirée de l’émission avant le Nouvel An 2017 après que la bande dessinée libérale a publié une image graphique et controversée la montrant tenant ce qui ressemblait à une tête décapitée du président Trump de l’époque.

Elle a également partagé une vidéo de 2017 dans laquelle un journaliste de TMZ a mené une étrange interview avec Cohen lui demandant de remplacer Griffin pour l’émission du Nouvel An dans laquelle l’animateur de “Watch What Happens” a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne savait pas qui elle était.

RYAN SEACREST APPLAUDIT LA DÉCISION DE CNN DE LIMITER LA CONSOMMATION D’ALCOOL APRÈS L’INSULTE DU NOUVEL AN D’ANDY COHEN

“Pouah. Chaque année, quelqu’un m’envoie ce clip autour du Nouvel An”, a écrit Griffin sur Instagram. “Ce type a été mon patron pendant des années. J’ai décidé si je travaillais ou non chez Bravo. Pouvez-vous imaginer voir votre ex patron sur TMZ comme… ça ? Aie!”

LA CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN DE FOX NEWS CHANNEL POUR EMMENER LES TÉLÉSPECTATEURS À TRAVERS L’AMÉRIQUE AVEC UNE COUVERTURE D’UN CÔTE À L’AUTRE

Cohen a nié l’affirmation de Griffin au magazine People en 2019 selon laquelle il l’avait traitée comme un “chien” alors qu’elle était cadre chez Bravo lorsqu’elle avait ses émissions “Kathy” et “My Life on the D-List”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le comédien a également suggéré que le réseau avait été injuste dans sa décision de garder Cohen cette année après avoir fustigé de manière ivre le maire de New York de l’époque, Bill de Blasio et Ryan Seacrest à la lumière de son licenciement.