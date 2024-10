Kathy Griffin a toujours le cœur brisé par la fin de son mariage

Kathy Griffin a toujours « le cœur brisé » à la fin de son mariage.

La comédienne de 63 ans s’est séparée de Randy Bick, 45 ans, en décembre, peu avant leur quatrième anniversaire de mariage, et elle a admis qu’elle ne s’attendait jamais à la fin de leur union.

Elle a déclaré à la rubrique Page Six du journal New York Post : « Le divorce est ce qui me botte le cul mentalement.

«Je pensais que j’allais être avec ce gars pour toujours. J’ai le cœur brisé, je l’avoue.

« Je ne pensais tout simplement pas que je serais seul à ce stade du jeu, mais bon, c’est ma faute. Et je suppose que j’ai évidemment [to take] pleine responsabilité. »

Mais malgré sa dévastation, la bande dessinée – qui a commencé à sortir avec Randy en 2011 – ne souhaite que le meilleur pour son ex-mari.

Elle a déclaré : « Je sais que c’est un cliché. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il rencontrera quelqu’un d’autre. Ce n’était tout simplement pas la bonne personne pour moi. Mais il sera bon pour quelqu’un d’autre.

Pendant ce temps, Kathy – qui a lutté contre le cancer du poumon et une dépendance aux médicaments sur ordonnance – a été critiquée pour avoir fait le tour des États-Unis en jet privé pour sa tournée actuelle « My Life on the PTSD List », mais elle s’en fiche car elle la ressent. Le mode de transport privilégié est une récompense pour des années de travail acharné.

Elle a déclaré : « Je m’en fous. Après tout ce que j’ai vécu, je le justifie.

« Je ne veux pas dire que je m’en fiche de savoir si je gagne de l’argent avec cette tournée ou non, mais j’ai donné la priorité à l’inimaginable avec mon origine normale dans le Midwest.

«J’ai passé des décennies à l’hôtel de l’aéroport, j’ai passé des décennies dans le motel le moins cher et le plus merdique dans lequel le club m’a mis et où il y avait des insectes dans la chambre.

«J’avoue avoir voyagé sur une liste A, n’est-ce pas ? C’est tout mon argent que j’ai gagné moi-même.

« Je ne suis pas issu d’une richesse générationnelle. Personne ne m’a jamais donné un putain de centime. Et c’est donc ce que je fais.