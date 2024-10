Kathy Colace, la mère des Bella Twins, n’est plus mariée à l’ancien officiel de la WWE, John Laurinaitis

Le Wall Street Journal a rapporté en janvier 2024 que Janel Grant, un ancien employé de la WWE, avait intenté une action en justice contre la WWE, Vince McMahon et John Laurinaitis devant un tribunal fédéral du Connecticut. McMahon a été accusé de trafic sexuel dans la plainte.

Lors de son podcast, Brie Garcia (Bella) a dit ce qui suit à sa mère Kathy Colace…

« Est-ce que c’est bien de dire à tout le monde que tu es divorcé ? Elle n’est en aucun cas « célibataire prête à se mêler ». J’ai l’impression qu’elle profite de son temps indépendant. Mais je pense que les gens sont simplement curieux de savoir où vous en êtes.

Kathy, qui était mariée à Laurinaitis, a répondu à Brie…

«Je vais vous raconter l’expérience vécue par quelqu’un qui la vit. Il faut du temps, il faut du silence. Et cela vaut pour tout le monde, nous avons tous nos histoires, nous avons tous nos défis. Alors, ma pensée est la suivante : laissez-vous ressentir chaque émotion, car un jour, la vie va bien et le lendemain, vous êtes frappé par quelque chose qui bouleverse votre monde.

« En tant que personne qui traverse cette situation, vous devez ressentir de la colère, du chagrin, de la tristesse et du rétablissement. Notre corps est fait pour ressentir des émotions et lorsque vous cachez une émotion, elle trouve son chemin. Donc, ma recommandation à tous ceux qui traversent quelque chose de difficile : accordez-vous un peu de grâce, permettez-vous de ressentir toutes les émotions que vous ressentirez, asseyez-vous en silence et appréciez-vous parce que vous vous en sortirez. Et si vous avez besoin d’une aide extérieure pour vous en sortir, cherchez une aide extérieure. (citations avec l’aimable autorisation de F4WOnline.com)