Kathy Beale s’en prend furieusement à Suki Panesar après une bombe de mariage à EastEnders

ROCKY Cotton s’est lancé dans des affaires très risquées et a perdu sa propre lune de miel avec Kathy Beale.

La matriarche emblématique d’EastEnders jouée par Gillian Taylforth passe à l’action la semaine prochaine après son mariage et affronte Suki Panesar.

L’enterrement de vie de garçon de Rocky Cotton s’est terminé par un désastre lorsque Nish Panesar (joué par Navin Chowdhry) l’a défié à une partie de poker.

L’ancien escroc interprété par Brian Conley a été déjoué par Nish et a perdu sa lune de miel avec Kathy Beale.

La nouvelle de la perte a finalement atteint Kathy le jour de son mariage avec Rocky.

Les choses sont allées de mal en pis lorsque l’ex-épouse de Rocky, Jo, a fait une confession choquante sur son mariage avec le marié.

Rocky cherchait à divorcer de Jo avant ses noces avec Kathy – mais Jo a jeté une autre clé dans les travaux.

Alors que Rocky et Kathy ont trouvé une solution à leurs problèmes, la perte de leur lune de miel les préoccupe.

Kathy ne tombera pas sans se battre et est déterminée à obtenir ce qui lui appartient.

À venir la semaine prochaine sur BBC One, Kathy est incandescente d’apprendre que Suki Panesar (Balvinder Sopal) partira en lune de miel avec son propre mari Nish.

Suki pense toujours que Nish a tout prévu comme un grand geste romantique jusqu’à ce que Kathy et Rocky lui disent la vérité.

Elle est humiliée mais reconnaissante lorsque Kathy la console et propose un plan.

Nish et Rocky sont horrifiés de trouver Suki et Kathy jouant au poker à The Vic.

Les enjeux augmentent lorsque la croisière grecque est mise sur la table, mais un Nish arrogant pense que Suki va battre Kathy.

Cependant, Suki perd et Kathy reprend sa lune de miel – comment réagira Nish ?

Nish pourrait-il monter d’un cran face à Rocky et Kathy ?

Que fera Suki après avoir perdu la lune de miel ?

Va-t-elle confronter son mari autoritaire et abusif à propos de ses mensonges ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

