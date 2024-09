Kathy Bates joue dans le reboot de la série classique de CBS

Le nouveau programme de CBS, très largement promu Matlockqui aura droit à un teasing le dimanche de septembre bien avant sa première diffusion habituelle en octobre, n’est probablement pas le spectacle auquel vous vous attendez.

Sauf que maintenant que je vous l’ai dit, vous ajustez vos attentes pour Matlockalors maintenant, c’est peut-être exactement ce à quoi vous vous attendiez.

Matlock L’essentiel

Assez différent de ce à quoi vous vous attendez pour mériter le coup d’œil.

Aperçu : 20h00 dimanche 22 septembre (CBS)

Première régulière : 21h00 jeudi 17 octobre (CBS)

Casting: Kathy Bates, Skye P. Marshall, Jason Ritter, David Del Rio, Leah Lewis

Développé par : Jennie Snyder Urman





Désolé. Évidemment, arrêtez de lire si cela vous semble plus spoiler que ce que vous recherchez… dans un Matlock revoir.

La timidité est la clé de la nouvelle série, qui a jusqu’à présent accumulé les critiques principalement en raison de la promesse de la star Kathy Bates selon laquelle ce pourrait être son dernier rôle d’actrice (bien que compte tenu de la durée de vie de certaines procédures de CBS, cet adieu pourrait bien porter Bates jusqu’à ses 80 ans). Ou du moins, c’est le cas pour le premier épisode ; après cela, la série est simplement ce qu’elle est. Je noterai simplement que révéler ce que sera la nouvelle Matlock en fait, cela attirerait probablement certains téléspectateurs qui n’ont aucun intérêt pour un Matlock reboot, tout en aliénant certains téléspectateurs passionnés par un Matlock redémarrer.

Vous voyez ce que je veux dire ?

Je vais essayer un peu plus, tout en essayant d’éviter de trop en dévoiler, avec ce simple résumé : j’ai aimé Matlock bien plus que ce à quoi je m’attendais, mais mon intérêt commençait à faiblir au dernier des six volets envoyés aux critiques.

Bates incarne Madeline Matlock (Matty, selon CBS, mais elle aurait tout aussi bien pu s’appeler Maddy), une veuve qui arrive à New York en provenance du nébuleux Deep South (Géorgie, peut-être). Aux prises avec des dettes et des responsabilités parentales envers son petit-fils (Alfie, interprété par Aaron D. Harris), Matty décide de reprendre sa pratique du droit pour la première fois depuis 30 ans.

Visant directement le sommet, Matty décroche un poste temporaire chez Jacobson Moore, un cabinet prestigieux doté d’un département corporate lucratif. Elle est affectée à Olympia (Skye P. Marshall), une associée junior qui était autrefois une faiseuse de pluie mais qui a commencé à s’intéresser à des affaires plus personnelles et caritatives, au grand dam de son futur ex-mari attentionné Julian (Jason Ritter), fils de Senior (Beau Bridges), l’associé principal du cabinet qui porte bien son nom.

Un peu plus âgée que la moyenne des nouveaux associés, Matty est immédiatement traitée avec méfiance par l’associée la plus ambitieuse d’Olympia, Sarah (Leah Lewis), et avec affection immédiate par son associé le moins ambitieux, Billy (David Del Rio). Elle prouve rapidement sa valeur grâce à sa capacité inéluctable à amener des inconnus à discuter de la série télévisée classique Matlockqui existe dans cet univers principalement comme une référence que les personnes âgées reçoivent et que les plus jeunes ne reçoivent pas.

Voyez (et ce n’est pas un spoiler), Matty n’est pas une version inversée du Ben Matlock d’Andy Griffith, mémorable pour ses costumes élégants, ses contre-interrogatoires approfondis et ses inversions astucieuses de tropes gériatriques. Non, c’est une femme de 75 ans connue pour partager par coïncidence un nom de famille et une tendance à inversions astucieuses de tropes gériatriques avec un personnage fictif. Elle note que lorsque les femmes atteignent un certain âge, elles atteignent un niveau d’invisibilité, qu’elle exerce comme son superpouvoir lorsqu’elle n’utilise pas sa réserve de bonbons au caramel et son aura généralement de grand-mère.

Il y a donc des traces de l’original ici, mais même sans arriver au véritable spectacle au-delà de la prémisse de base, qu’est-ce que cela Matlock est plus susceptible de vous rappeler une version moins complexe, moins orientée politiquement et généralement plus légère de CBS. La Bonne ÉpouseC’est une comédie dramatique dans laquelle le poisson est plus âgé et moins urbain que les poissons qui l’entourent et ne comprend pas toujours la nouvelle technologie des poissons, mais possède un ensemble de compétences et de connexions natives qui garantissent presque immédiatement que ses particularités sont un atout.

Matlock a été développé (avec le crédit du créateur original, Dean Hargrove) par Jane la Vierge La créatrice Jennie Snyder Urman, qui a déjà travaillé dans des séries procédurales, mais qui est beaucoup plus centrée sur les personnages. Pour au moins quelques épisodes, c’est une aubaine énorme. Matty est un personnage principal complexe et même, parfois, vraiment drôle. Elle est bien placée pour jouer à suffisamment de jeux d’esprit pour qu’il soit tout à fait compréhensible que le projet ait attiré Bates. La loi de Harry le vétéran (et, bien sûr, lauréat d’un Oscar et ainsi de suite) obtient de grands discours et une alternance de moments idiots et très sérieux dans le cadre de l’expansion du récit au-delà d’un format de cas de la semaine.

Ces emplois épisodiques, construits autour des tendances semi-altruistes d’Olympia, sont généralement acceptables – beaucoup de recours collectifs qui permettent à l’entreprise de gagner beaucoup d’argent tout en faisant ce qu’il faut, plus la tentative occasionnelle d’étirer la formule, comme dans un cas dans lequel l’entreprise s’en prend à elle-même, avec beaucoup de discussions sur les pare-feu. L’intrigue en série serait mince et évidente si elle était la prémisse d’un drame de FX, mais dans le contexte d’une procédure de CBS appelée Matlockc’est presque, presque, un peu proche d’être vaguement d’actualité.

Le rebondissement qui fait Matlock pas le Matlock Ce que vous attendiez m’a donné suffisamment d’intérêt pour continuer. Mais ça n’a pas duré. Du quatrième au sixième chapitre, la série ne faisait plus certaines des choses de base dont j’ai besoin dans une bonne série, surtout en ce qui concerne le développement des personnages.

Marshall a un côté fougueux qui s’accorde bien avec le charme folklorique de Bates, mais le besoin de faire jouer à ce personnage des cycles répétés de « offenser quelqu’un, se faire punir, montrer que l’offense a été commise pour les bonnes raisons » commence à fatiguer. Idem pour Lewis, qui est extrêmement amusant et reste juste du bon côté des stéréotypes de type A, mais continue à faire des mouvements familiers du type « s’inquiète que Matty la fasse sortir, réalise que Matty ne la fait pas sortir ». Pour l’instant, Ritter et Bridges jouent principalement des variations sur leur décence innée qui les caractérise, ce qui me rend méfiant.

Sans surprise, plusieurs des meilleures performances proviennent d’acteurs chevronnés qui obtiennent des opportunités bienvenues dans une série aussi anti-âgiste que Matlocky compris les toujours bienvenus Patricia Belcher et Sam Anderson.

J’ai aussi beaucoup aimé l’apparition ponctuelle de Jane la ViergeYael Grobglas. Elle joue un détecteur de mensonges humain qui travaille comme consultante de jury et son retour pourrait être ce qu’il faudrait pour me faire revenir Matlock à un moment donné. « Mieux que ce à quoi je m’attendais » est une chose, mais ce n’est pas la même chose que « assez bon pour susciter l’enthousiasme à long terme ». Mais c’est un début.