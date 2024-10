Kathy Bates est choquée d’apprendre qu’elle a remercié sa mère dans son discours aux Oscars pour « Misery »

Kathy Bates a remporté un Oscar en 1991 pour sa magnifique performance dans le thriller de Stephen King « Misery » – mais ce n’est que récemment qu’elle a réalisé qu’elle avait remercié sa mère dans son discours de remerciement.

Dans une interview avec « CBS Sunday Morning », Bates a déclaré à l’animateur de Turner Classic Movies, Ben Mankiewicz, que ses parents avaient beaucoup sacrifié pour qu’elle étudie pour devenir actrice. Mais elle a également noté que – bien qu’elle ait reçu une nomination aux Tony Awards pour « ‘Night, Mother », puis un Oscar – la réaction de sa mère face à son succès était loin d’être charitable.

« Quand j’ai gagné l’Oscar pour ‘Misery’, elle a dit : ‘Je ne sais pas pourquoi toute cette excitation. Vous n’avez pas découvert le remède contre le cancer' », a-t-elle déclaré à « Sunday Morning ».

Bates a déclaré qu’elle avait négligé de mentionner sa mère dans son discours d’acceptation, suggérant que c’était peut-être la raison de ce affront. « J’ai oublié de la remercier ce soir-là », a déclaré Bates.

« Tu sais, tu a fait remerciez-la à la fin de votre discours », a déclaré Mankiewicz. « Vous l’avez remerciée. »

« Non, je ne l’ai pas fait. Je l’ai fait pas« , a répondu Bates. « Vous revenez en arrière et regardez-le. Je ne l’ai pas fait. »

C’est alors que Mankiewicz jouait pour Bates un enregistrement de son discours d’acceptationlors de la 63e cérémonie des Oscars, le 25 mars 1991.

En regardant l’enregistrement, Bates se figea, puis regarda Mankiewicz avec incrédulité. Ses mains arrivèrent à sa bouche lorsqu’elle s’entendit dire : « Je voudrais remercier ma famille, mes amis, ma mère à la maison et mon père, qui, j’espère, regarde quelque part. »

Kathy Bates regarde son discours d’acceptation des Oscars. Actualités CBS



« Merci ! Pourquoi ai-je pensé que je ne l’avais pas remerciée ? » a déclaré Bates après avoir regardé la vidéo.

« Pourquoi est-ce que ça compte autant pour toi ? » demanda Mankiewicz.

« Parce qu’elle aurait dû avoir ma vie », a déclaré Bates. « Quand elle est morte, je me souviens avoir dit : ‘Viens en moi.’ Je voulais que son esprit vienne en moi, même si nous avions tant de difficultés, je voulais que son esprit vienne en moi et profite de tout ce que j’appréciais, à cause de ce qu’elle avait abandonné.

« Wow ! Merci beaucoup pour ça », a-t-elle ajouté.

En plus d’avoir remporté un Oscar pour « Misery », Bates est apparu dans des films tels que « Straight Time », « Dolores Claiborne », « Titanic », « Primary Colors », « About Schmidt », « The Waterboy », « Midnight in Paris ». », « Richard Jewell », « Are You There God ? It’s Me Margaret » et la série télévisée « American Horror Story ». Aujourd’hui âgée de 76 ans et deux fois survivante du cancer, Bates avait récemment suggéré qu’elle se retirerait du métier d’actrice et, dans l’interview, elle avait expliqué à quel point les femmes d’un certain âge étaient en quelque sorte invisibles dans la société et à l’écran. Mais maintenant, elle joue dans la nouvelle série CBS « Matlock », dans un rôle qui joue sur cette notion d’invisibilité.

« C’est fantastique. Je pense que c’est l’un des rôles les plus merveilleux que j’ai jamais joué », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait renoncé à prendre sa retraite, elle a répondu : « Je ne prends pas ma retraite. Je veux rester pour cette série aussi longtemps qu’elle durera, et j’espère qu’elle durera très longtemps. »

Plus