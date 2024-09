Kathryn Hahn, la star d’Agatha All Along, fait une percée dans le domaine du dos nu

Publié dans : Disney+, Marvel, TV | Tagué : agatha depuis toujours, Marvel Studios

La star d’Agatha All Along, Kathryn Hahn, et la créatrice Jac Schaeffer, dans ce moment du premier épisode, montrent un « côté » d’Agatha auquel nous ne nous attendions pas.

C’est un spectacle assez impressionnant de voir Disney accueillir son public plus âgé, surtout compte tenu de la façon dont il protège sa marque depuis des générations. Ce n’est pas comme si The Mouse n’avait pas déjà évoqué un contenu plus sombre et plus risqué au cours de ses premières années d’animation en couleur, comme la version originale de Fantaisie (1940) ou Le chaudron noir (1985). Alors que Disney a adopté une position plus stricte sur le fait d’être G et PG, ils ont créé d’autres studios de marque comme Hollywood Pictures pour répondre aux besoins d’un public plus âgé. Avec l’achat de 20th Century Fox en 2017 et le contenu entrant coproduit avec Netflix avec Les défenseurs Les émissions de super-héros, la question était de savoir s’ils prévoyaient de s’intégrer à Disney+ ou de passer davantage à Hulu, plus généraliste. Nous avons eu cette réponse lorsque Disney+ a mis en place une fonction de verrouillage parental pour ouvrir une programmation plus mature du matériel existant afin que le public puisse profiter de la Dead Pool films ou les Charlie Cox-étoilé Casse-cou de Marvel. Avec la première de Agatha depuis toujours le 18 septembre, nous avons franchi une nouvelle étape puisque la série originale Marvel de Disney+ présentera de la nudité avec votre permission becquet avertissement pour le premier épisode.

Agatha depuis toujours : Kathryn Hahn à propos de « cette » scène

La nudité n’est pas quelque chose de nouveau dans le MCU puisque Hulk (Mark Ruffalo) et Thor (Chris Hemsworth) ont dénudé leurs culs d’hommes dans Thor : Ragnarok (2017) et Thor : Amour et Tonnerre (2022), respectivement. Hahn, qui joue Agatha Harkness dans la série Disney+, est la première femme du MCU à laisser son cul respirer. La scène en question est celle où Agatha sort enfin du sort Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Élisabeth Olsen) la mettre sous le WandaVision finale. Comme nous l’avons vu pour la première fois, le personnage était coincé dans une Jument d’Easttown-type de série où l’inspecteur « Agnès » est une détective grisonnante qui tente de résoudre le meurtre de Jane Doe.

Au fur et à mesure que les pièces s’assemblent, Rio Vidal (Place Aubrey), qui a été chargé de travailler avec « Agnès », aide à déclencher les souvenirs latents qui restaureraient les souvenirs d’Agatha avec l’aide du mystérieux Adolescent (Joe Locke). Sortant de son sort, elle reprend connaissance chez elle et sort en plein jour nue avec ses longs cheveux couvrant stratégiquement ses seins, affrontant son voisin John (David A Payton) pour lui demander depuis combien de temps elle est sortie. Après avoir obtenu les quelques informations qu’elle pouvait, elle rentre dans la maison avec une brève photo de son derrière. Il s’avère que c’était Agatha depuis le début.

« Eh bien, c’est moi qui l’ai inventé », a déclaré Hahn Variété« J’ai pensé que c’était bien de la voir aussi dépouillée, littéralement, que possible, ce qui témoigne de son impuissance à l’instant présent. Elle a été dépouillée de tout son pouvoir à ce stade de la série. Je veux dire, elle n’avait vraiment rien à ce moment-là, et il s’agissait donc d’illustrer cet écart entre ce moment et le moment où elle a retrouvé son pouvoir. »

Créateur Jac Schaeffer L’actrice a révélé que le moment n’était pas prévu car Hahn était censée prendre quelque chose pour se couvrir. « Kathryn m’a dit : ‘Est-ce qu’elle prendrait la robe ? Je n’ai pas l’impression qu’elle prendrait la robe. J’ai l’impression qu’elle ne se soucierait pas vraiment d’être nue devant les voisins' », a-t-elle déclaré. « Je lui ai dit : ‘C’est la meilleure idée que j’aie jamais entendue’. Kathryn a fait tellement de travail, et elle a fait beaucoup de nudité et d’autres choses, donc cela semblait aussi très subversif d’introduire la nudité de Kathryn Hahn dans le MCU ». Après être revenue en trombe pour planifier son prochain mouvement, « C’est tellement fidèle à son personnage, et ça me fait rire aux éclats », a-t-elle ajouté. « Et aussi, je veux dire, elle a l’air incroyable ».

Pour en savoir plus sur la façon dont la scène a été bloquée et tournée, vous pouvez consulter le entretien complet. Agatha depuis toujoursqui met également en vedette Ali Ahn, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Maria Dizzia, Debra Jo Rupp, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley et Okwui Okpokwasilidiffusé le mercredi sur Disney+.



