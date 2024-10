Kathryn Hahn dit qu’elle est toujours confuse pour Ana Gasteyer

Kathryn Hahn tient à vous rappeler qu’elle n’est pas Ana Gasteyer.

Apparaissant dans l’épisode de lundi de Dax Shepard et Monica Padman Expert en fauteuil podcast, le Agatha tout au long L’actrice a révélé qu’elle était constamment prise pour le Samedi soir en direct alun. « Je suis toujours confus, et c’est flatteur, avec Anna Gasteyer », a déclaré Hahn. « Nous sommes toujours confus les uns avec les autres. »

« Elle m’enverra des photos de tasses Starbucks qui disent, comme ‘J’aime Bad Moms' », a ajouté Hahn à propos de la comédie dans laquelle elle – et non Gasteyer – a joué. À l’inverse, « Tout le monde m’a demandé si j’étais dans SNL. » Cependant, à propos de la confusion, Hahn a déclaré qu’elle était « très flattée », ajoutant: « Nous sommes tous les deux allés dans le Nord-Ouest. »

La preuve est dans le cappuccino. Gasteyer a un jour partagé une photo avec son café sur Instagram avec une légende qui disait : « Quelqu’un dit à Kathryn Hahn que j’ai son cappuccino. »

Gasteyer a également parlé du fait d’être constamment confondu avec Hahn, racontant LES GENS en 2019 qu’elles adoreraient toutes les deux jouer les sœurs dans un projet. Rappelant l’époque du saxophoniste Kenny G – qui a fait une apparition dans Hahn’s Un Noël de mauvaises mamans – l’a confondue avec l’actrice dans les coulisses de l’enregistrement d’un jeu télévisé, se souvient-elle : « Je n’ai pas eu le cœur de dire que Kenny GI n’était pas Kathryn Hahn, alors j’ai juste dit : ‘Merci, c’était super amusant de travailler avec toi .' »

Kathryn Hahn ; Ana Gasteyer.

Gast… euh, Hahn a été occupé à promouvoir son côté sorcier. WandaVision spin off Agathe depuis toujours, qui suit son personnage, Agatha Harkness, dans sa quête pour retrouver ses pouvoirs après les événements de la série phare. Elle recrute des alliés improbables en cours de route, composés de personnages interprétés par Aubrey Plaza, Patti LuPone, Sasheer Zamata et Joe Locke.

La série Disney+ rend hommage à certaines sorcières emblématiques de la culture populaire, dont la méchante sorcière de l’Ouest de Le Magicien d’Oz et les sœurs Owen de Sandra Bullock et Nicole Kidman de Magie pratique. « Nous sommes dans la Saison de la Sorcière et ce genre de choses », a déclaré le showrunner Jac Schaeffer à EW. « Il n’y a pas le même fil conducteur très clair, mais c’était notre système de pouvoir intégrer ce plaisir dans la série. »

Écoutez l’épisode complet du podcast de Hahn ci-dessus. Disney+ évoque de nouveaux épisodes de Agatha tout au long tous les mercredis.