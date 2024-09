Kathryn Hahn brille dans « l’offre la plus gay de Marvel à ce jour »

Merveille

Un « spectacle magique et déjanté », ce spin-off de WandaVision oscille entre « l’effrayant ludique et le véritablement effrayant ».

Cela fait trois ans qu’Agatha Harkness a été révélée comme étant la grande méchante de WandaVisionune série qui s’inspirait des sitcoms classiques, car elle prouvait que l’univers cinématographique Marvel était capable de raconter des histoires plus excentriques que ne le laissaient penser ses films conventionnels. Alors que Wanda Maximoff, interprétée par Elizabeth Olsen, a finalement été confirmée comme étant la légendaire Sorcière rouge, c’est Agatha (et son clin d’œil très mème) qui a volé la vedette dans le rôle d' »Agnès », la voisine curieuse de Wanda qui était en fait une sorcière noire vieille de plusieurs siècles. Et maintenant, la favorite des fans a sa propre apparition en solo sous la forme d’Agatha All Along, également dirigée par la showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer.

Comme il se doit pour un spin-off d’un spin-off, Agatha All Along suit initialement l’exemple de son prédécesseur en proposant une histoire enveloppée dans une autre histoire. Cette suite, qui semble être une sorte de transition entre les genres, suit les traces de Wandavision, reprenant après que la tentative d’Agatha de voler les pouvoirs de Wanda a laissé Agatha elle-même impuissante et piégée dans son personnage d’Agnès. Alors que Wanda a traité son traumatisme via des sitcoms, le piège d’Agatha a conduit son esprit vers une réalité alternative plus sombre : un drame policier prestigieux. Il s’ouvre avec Agatha dans le rôle d’une détective de petite ville au franc-parler dans un Jument d’Easttown parodie intitulée « Agnes of Westview ». Comme pour les sitcoms de WandaVision, la série dans la série est à la fois savante et exceptionnellement bien exécutée, avec « Agnes » dans le rôle d’une policière rebelle, vêtue d’une chemise en flanelle et sans chichis, confrontée à une affaire Jane Doe remplie de tropes joyeux.

Aubrey Plaza joue une sorcière verte avec laquelle Agatha partage une histoire épineuse et une tension sexuelle franchement scandaleuse

Mais la première couche de narration de poupées russes est rapidement éliminée, avec Agatha libérée du sort par l’arrivée d’un fanboy obsédé par les sorcières joué par Coup de coeurJoe Locke, qui la persuade que la voie pour retrouver ses pouvoirs (et se sauver de la colère des terrifiants Sept de Salem) est de marcher sur une série d’épreuves connues sous le nom de la Route des Sorcières. Ici, Agatha All Along s’éloigne de WandaVision et, dans les quatre premiers épisodes mis à disposition pour la critique, commence à prendre sa propre forme : une série de casse-tête qui utilise de vrais éléments d’horreur aux côtés du plaisir d’aventure de Scooby-Doo et du haut camp de Hocus Pocus pour percer ses mystères.

Ayant besoin d’un clan pour accéder à la Route, Agatha doit renoncer à ses tendances de louve solitaire (ou du moins les masquer pour le moment) et se lancer dans une campagne de recrutement tout droit sortie d’un film de braquage. Le groupe qu’elle rassemble est agréablement hétéroclite – des inadaptés même dans une ancienne communauté d’étrangers. Il y a Patti LuPone dans le rôle de Lilia, une diseuse de bonne aventure avec des problèmes d’argent, Ali Ahn dans le rôle d’Alice, fille d’une rock star sorcière légendaire, et Sasheer Zamata dans le rôle de Jen, une sorcière devenue experte en bien-être qui vend des crèmes au rétinol et des œufs de jade.

« Une alchimie torride »

Mais c’est Aubrey Plaza qui retient le plus l’attention dans le rôle de Rio Vidal, une sorcière verte avec laquelle Agatha partage une histoire mouvementée et une tension sexuelle franchement scandaleuse. Apparaissant pour la première fois en tant qu’agent fédéral dans le drame policier fantastique d’Agatha, Rio se moque d’Agatha, la taquine et essaie de la tuer avant de rejoindre le clan en tant qu’agent du chaos résident. Plaza ne pourrait pas être plus dans son élément.

L’alchimie torride du duo est au cœur de ce que les acteurs et les créateurs ont fièrement présenté comme l’offre la plus « gay » de Marvel à ce jour, une affirmation appuyée par de nombreux personnages homosexuels, des numéros musicaux et une série de relookings extravagants pour le clan. Mais l’homosexualité de la série résonne plus profondément que l’homosexualité superficielle d’une scène où LuPone se produit de manière flamboyante en tant que section de percussions à elle seule (aussi majestueuse soit-elle). Ses thèmes d’altérité, d’identité, de persécution et de famille choisie parleront autant à la communauté LGBTQ+ qu’à l’intérêt de la série pour l’histoire culturelle de représentation de sorcière.

Et le côté magique d’Agatha All Along ne peut être surestimé : il s’agit d’une série fidèle à son calendrier de sortie avant Halloween. Passant d’un côté ludique et effrayant à un côté véritablement effrayant, elle soutient à la fois que les sorcières sont plus complexes que la culture populaire voudrait nous le faire croire et répond à certaines attentes : sororité, invocations, malédictions générationnelles et œil de triton (un nom fantaisiste pour les graines de moutarde, apparemment).

La plupart du temps dépourvus de leurs pouvoirs surnaturels inhérents, les membres du clan doivent compter sur la partie « artisanat » de la sorcellerie et travailler dur pour surmonter la Route, mais l’élément de quête de la série est soutenu par de plus grands mystères qui font déjà théoriser les fans : la véritable identité du personnage de Locke connu uniquement sous le nom de « Teen » ; si Wanda (vue pour la dernière fois en train de se sacrifier dans Docteur Strange dans le multivers de la folie) est peut-être encore en vie ; et ce qui s’est réellement passé dans le passé d’Agatha, en particulier concernant son fils absent.

En raison de leur invisibilité dans WandaVision, Agatha et donc Hahn étaient cantonnés à la périphérie de la série. Ici, le personnage et l’acteur saisissent leur chance de briller, Hahn réussissant à mettre en valeur l’intérêt personnel sarcastique d’Agatha tout en révélant ses vulnérabilités (et en démontrant l’importance d’employer des acteurs comiques vraiment doués pour prononcer des répliques amusantes).

Si les productions Marvel sont parfois un peu froides (le travail sur fond vert et le spectacle tentaculaire qui détournent l’attention des personnages et de la charge émotionnelle), Agatha prouve qu’il n’y a pas de substitut à la bonne vieille alchimie. Il s’agit d’un casting profondément en phase (et souvent littéralement, grâce aux chansons) et manifestement ravi de livrer un spectacle magique qui est aussi prêt à devenir ridicule qu’il est sombre.