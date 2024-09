Kathryn Hahn a « imaginé » la scène nue d’Agatha All Along

Pour ceux qui ont regardé le premier épisode du spin-off de WandaVision, « Agatha All Along », vous savez qu’il y a un moment inattendu à mi-chemin qui vous fera vous demander si vous le regardez sur Disney+ ou HBO (désolé, Max). L’épisode 1 commence avec Agatha Harkness, interprétée par Kathryn Hahn, piégée dans une version de la vie basée sur un véritable crime, similaire à « Mare of Easttown », résultat du sort que Wanda (Elizabeth Olsen) lui a lancé à la fin de « WandaVision ». Heureusement, Rio (Aubrey Plaza) envahit le sort pour lui rappeler qui elle est, la poussant à se déshabiller de tous les personnages qu’elle a joués dans sa tentative de voler la magie du chaos de Wanda, jusqu’à ce qu’elle soit finalement complètement nue.

« Eh bien, c’est moi qui l’ai inventé », a déclaré Hahn dans une récente interview avec Variety« J’ai pensé que c’était bien de la voir aussi dépouillée, littéralement, que possible, ce qui témoignait de son impuissance à l’instant présent. »

Pour ceux qui s’inquiètent de la nudité totale dans une série destinée principalement aux enfants, les seins de Hahn sont recouverts par ses cheveux et ses fesses ne sont visibles que dans un bref plan. Néanmoins, la voir défiler dans le quartier nue a certainement un impact, surtout si l’on considère que c’est la première fois qu’une femme dévoile une partie de son corps dans le MCU, mais Hahn savait que cela serait important pour le récit d’Agatha.

« Elle a été dépouillée de tout son pouvoir à ce stade de la série », a déclaré Hahn. « Je veux dire, elle n’avait vraiment rien à ce moment-là, et il s’agissait donc d’illustrer cet écart entre ce moment et le moment où elle retrouve son pouvoir. »

Initialement, la scène avait été écrite par la créatrice de la série, Jac Schaeffer, pour qu’Agatha prenne une robe avant de sortir, mais Hahn savait que ce moment pouvait avoir un plus grand impact.

« Kathryn m’a dit : ‘Est-ce qu’elle prendrait la robe ? Je n’ai pas l’impression qu’elle prendrait la robe. J’ai l’impression qu’elle ne se soucierait pas vraiment d’être nue devant les voisins’ », a déclaré Schaeffer. « Je lui ai dit : ‘C’est la meilleure idée que j’aie jamais entendue’. Kathryn a fait tellement de travail, et elle a fait beaucoup de nudité et d’autres choses, donc cela m’a semblé très subversif d’introduire la nudité de Kathryn Hahn dans le MCU. »