La semaine dernière, Dennis a révélé qu’elle espérait que Chleb la rejoindrait sur Charme du Sud si elle revient pour une huitième saison.

« J’espère que oui, nous verrons. J’avais peur de poser cette question à savoir s’il y avait une autre saison, voudriez-vous être impliqué du tout si je le faisais. Je veux dire qu’il est ouvert à cela parce qu’il gère vraiment le stress et l’adversité. eh bien », a-t-elle partagé. « Je pense qu’il pourrait être ouvert à cela. Nous verrons. Il sera définitivement dans ma vie. »

Au cours de la semaine dernière Charme du Sud épisode de retrouvailles, Dennis a également révélé son ex et le père de ses enfants Thomas Ravenel la poursuit pour la garde complète.

« Nous essayons toujours de tout arranger. Et nous le ferons, j’ai foi et confiance que nous le ferons », a expliqué Dennis à propos de la bataille juridique en cours. « Je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit de terriblement spécifique, mais je dirai que nous allons le découvrir. Vous savez, les enfants et moi sommes vraiment heureux et ils sont merveilleux et c’est ce que je veux garder à l’esprit. »