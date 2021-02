Kathryn Dennis a appris quelques leçons l’année dernière.

La Charme du sud La star a fait face à la controverse et aux réactions négatives tout au long de la saison sept, qui s’est terminée la nuit dernière, après avoir envoyé un emoji de singe à une femme noire lors d’un échange houleux sur les réseaux sociaux (Kathryn s’est excusée plus tard après que les fans aient qualifié son message de raciste).

Lors du dernier épisode de retrouvailles de la saison dernière, Dennis était sur la sellette tout en répondant à ses actions. «Toute cette expérience m’a vraiment affecté», a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 4 février. « Je suis tellement gêné de m’avoir fait ça à moi-même, je vais absolument prendre cette responsabilité. Je veux dire, j’ai honte et je suis déçu que les gens se demandent même si je suis raciste ou non. »

Maintenant, la star de Bravo s’ouvre à E! Des nouvelles de la controverse, ce qu’elle a appris depuis l’incident et comment son petit ami Chleb Ravenell (qui est noire) l’a soutenue dans les moments difficiles et l’a aidée à ouvrir les yeux sur les problèmes liés à la race et aux privilèges blancs.

Lisez la suite pour E! Questions et réponses exclusives de News avec Kathryn Dennis.