Kathryn Dennis, de Southern Charm, perd la garde de deux enfants au profit de l’ex Thomas Ravenel après une méchante guerre de garde

La star de SOUTHERN Charm, Kathryn Dennis, a temporairement perdu la garde de ses deux enfants au profit de son ex-petit ami Thomas Ravenel après leur méchante guerre de garde.

Thomas, 58, a demandé la garde exclusive de Kensington, 6 ans, et de Saint, 4 ans, et demandé Kathryn, 29 ans, ont supervisé des visites avec les enfants le 23 octobre 2020.

Le Soleil peut révéler en exclusivité Charme du Sud star a temporairement perdu la garde de leurs deux enfants, puisqu’elle a maintenant supervisé des visites tous les deux week-ends.

Une source a déclaré au Sun: « Elle a supervisé des visites pendant la journée samedi et dimanche tous les deux week-ends. »

L’initié a poursuivi que Thomas prévoyait de déménager à Aiken, en Caroline du Sud avec les enfants cet été, alors qu’il proposait son plan au juge lorsqu’il demandait la garde complète.

Le Sun peut confirmer que l’ordonnance provisoire a été déposée par le tribunal le 25 février après qu’une audience a eu lieu le 9 février.

Kathryn a déposé une requête pour sceller la bataille pour la garde le 18 décembre. Sa demande a été approuvée, un greffier du palais de justice de Caroline du Sud a précédemment confirmé au Sun.

Avec l’ordonnance provisoire sous scellés, les raisons de la perte de garde ne sont pas disponibles.

Un représentant et avocat de Kathryn a refusé de répondre à la demande de commentaires de The Sun.

Le Sun a rompu la demande de Thomas de changer leur accord de garde de garde conjointe en garde principale, car il a cité l’abus de drogues et la négligence présumés de Kathryn.

Dans les dossiers judiciaires de Caroline du Sud obtenus par The Sun, Thomas a affirmé qu’un ami commun lui avait parlé d’un récent voyage qu’il a effectué en Caroline du Nord avec Kathryn, elle petit ami Chleb Ravenell, Kensie, Saint et autres.

Thomas a affirmé que l’ami avait déclaré: «Il m’a informé qu’il avait été témoin de beaucoup de consommation de cocaïne au cours de ce voyage et que Catherine avait laissé de la cocaïne à portée des enfants, ce qu’il pensait être dangereux.

Kathryn a allégué dans sa réponse au tribunal: «Je ne consomme pas de cocaïne, donc naturellement je n’en ai pas laissé de côté à nos enfants.»

Elle a également accepté de passer un test de dépistage de drogues tant que Thomas «paie pour cela et en prend un aussi».

Thomas a poursuivi en affirmant qu’il avait embauché un homme pour la surveiller.

L’homme aurait été témoin de la Charme du Sud star laissant les enfants seuls à la maison sans surveillance «à plusieurs reprises», notant une fois en juillet à 1h48 du matin, en août à 3h17 et d’autres, selon des documents judiciaires.

Thomas a écrit dans les documents judiciaires d’un cas présumé: «Pendant le temps où Kathryn était partie, Kensie et Saint sont vus seuls devant la maison. C’EST TERRIFIANT. «

Il a également mentionné comment un voisin a appelé la police après avoir prétendument trouvé Saint errant sur une route très fréquentée sans surveillance.

Kathryn a répondu dans son dossier au tribunal qu’il était «faux» de laisser les enfants seuls à la maison.

Elle a admis que son père s’était endormi en regardant les enfants et Saint se promener à l’extérieur. La star de télé-réalité a déclaré que son père n’avait plus regardé leurs enfants depuis.

Thomas a ajouté que Kathryn n’avait pas réussi à amener les enfants à l’école à temps.

Kathryn a admis dans son dossier que sa fille avait été en retard à l’école quatre fois cette année et que trois de ces retards étaient survenus pendant sa période de visites.

Il a dit que les enfants lui venaient du domicile de leur mère, prétendument «sales et négligés», selon les documents judiciaires.

Il a affirmé: «Lorsque les enfants sont récupérés après leur semaine avec Catherine, ils sont sales, leurs cheveux sont emmêlés, ils sentent et ils sont inhabituellement fatigués et irritables.

«Pendant l’été, ils étaient régulièrement renvoyés sans chaussures. Saint revient régulièrement avec des vêtements si petits sur lui qu’ils laissent des marques sur sa peau.

Kathryn a répondu à la réclamation: «C’est faux. Mes enfants sont toujours bien habillés et propres lorsqu’ils sont sous ma responsabilité et je suis souvent félicité pour leur beauté. »

Également dans les documents judiciaires, Thomas a affirmé que Saint avait été «anciennement diagnostiqué avec [Fetal Alcohol Syndrome] en raison de la consommation excessive de drogues et d’alcool de Kathryn alors qu’il était in utero.

Thomas a affirmé que leur fils avait suivi «l’orthophonie et l’ergothérapie pendant des années pour aider à lutter contre ses retards, mais il est toujours en retard à l’école.

Dans un effort pour aider Saint à rattraper ses pairs, son professeur a créé deux dossiers étiquetés «maman» et «papa» contenant des feuilles de travail qu’il doit remplir quotidiennement, selon Thomas.

Thomas a affirmé que le dossier intitulé «Maman» n’avait «jamais été touché».

Kathryn n’a pas répondu aux affirmations de Thomas selon lesquelles leur fils avait été officiellement diagnostiqué avec le SAF ou qu’elle ne l’avait pas aidé à remplir les feuilles de travail de l’école dans sa réponse au tribunal.

Kathryn n’a pas répondu à la précédente demande de commentaires du Sun concernant les allégations du SAF. Cependant, elle a généralement nié les allégations de toxicomanie de Thomas dans le passé.

Thomas a également affirmé Kathryn est «fauchée» alors qu’elle a gagné «des centaines de milliers de dollars» dans l’émission de télé-réalité à succès Southern Charm, dans les documents judiciaires obtenus par The Sun.

Thomas a déclaré qu’il avait trouvé une école privée à Aiken, en Caroline du Sud, disposée à accueillir les deux étudiants à partir de l’année scolaire 2021-2022.

Il pense qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de déménager avec les enfants mineurs à Aiken, en Caroline du Sud, car il peut leur assurer un «environnement sûr, stable et sécurisé».

Il a expliqué qu’il n’avait «jamais voulu priver Kensie et Saint de suffisamment de temps avec leur mère» et que Catherine «aime» leurs enfants.

Il a poursuivi: «Mais je suis terrifié depuis des années qu’ils continuent d’être mis en danger chaque fois qu’ils sont sous sa garde.»

Thomas a noté qu’à un moment donné en 2020, ils se sont entendus et il l’a laissée rester dans sa maison d’hôtes, ce qui était en vedette sur Southern Charm.

Il a ajouté: «Cependant, je ne pouvais pas et je ne peux pas ignorer l’accumulation de preuves que Kathryn continue de mettre nos enfants en danger.»

Thomas a poursuivi dans les documents judiciaires: «Kathryn ne peut pas être autorisée à jouer à la roulette russe avec la vie de nos enfants.

«À moins que la Cour n’intervienne pour protéger Kensie et Saint, il ne s’agit pas de« si », il s’agit de« quand »jusqu’à ce que quelque chose de dévastateur leur arrive sous la garde de Kathryn.»

Une source a précédemment expliqué au Sun comment Kathryn se débrouillait pendant la guerre à la cour: « Catherine est catégorique qu’elle va traverser ça comme elle l’a fait dans le passé, et elle fera tout ce qu’elle doit pour garder ses enfants.

«Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent d’elle, elle s’en fiche, elle se concentre uniquement sur Kensie et Saint.

Kathryn a perdu la garde complète des enfants en 2016 et est entrée en cure de désintoxication après avoir été testée positive à la marijuana.

En 2018, elle a demandé la garde principale des enfants après que Thomas ait été arrêté et accusé de voies de fait et de voies de fait au deuxième degré.

L’ancienne nounou du couple, Dawn, l’a accusé d’agression sexuelle en 2018.

Thomas a plaidé coupable de voies de fait au troisième degré et d’accusations de batterie. Il a reçu une peine de 30 jours avec sursis et une amende de 500 $.

Thomas a déclaré à l’époque: « Bien que je répète que je n’ai jamais agressé sexuellement quelqu’un intentionnellement, je reconnais également qu’en faisant une avance indésirable à Dawn chez moi, alors qu’elle gardait ma fille, je me suis comporté de manière inappropriée et l’ai causée immédiatement et durablement. détresse émotionelle.

« Je m’excuse sans réserve de l’avoir fait. »

Thomas a été renvoyé de Southern Charm avant la saison six.

En 2019, les ex ont accepté de partager la garde légale et physique conjointe de leurs enfants avec Thomas «en étant le gardien principal».